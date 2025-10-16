"동성제약 공시 숨긴 관리인…벌점 누적에 상폐 위기"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동성제약의 최대주주인 브랜드리팩터링은 현재 관리인인 나원균 전 대표의 공시 위반으로 동성제약이 상장폐지 위기 직전에 놓였다고 지적했다.

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국거래소는 최근 동성제약이 회생절차 개시, 주요 소송, 임시주주총회 결과 등 핵심 정보를 제때 공시하지 않은 사실을 적발했다.

이에 브랙트리팩터링 측은 현재 동성제약의 관리인인 나원균 전 대표의 책임론을 제기했다. 나 전 대표 측은 '행정 지연으로 인한 단순 실수'라고 해명했지만 이는 단순한 행정착오가 아닌 투자자 권익을 침해한 중대한 위반이라는 지적이다.

특히 한 번 더 공시 위반 등이 발생할 경우 거래정지와 상장폐지 절차로 이어질 우려가 있어 더욱 우려가 크다는 주장이다.

브랜드리팩터링은 이번 사태의 본질이 '경영권 방어를 위한 고의적 은폐'에 있다고 주장했다. 회생절차 개시와 감사보고서, 법원 결정 등 회사의 존립에 직결되는 주요 사안을 나원균 관리인이 의도적으로 누락하거나 지연했다는 정황이 포착됐다는 것이다.

브랜드리팩터링 관계자는 "나 전 대표는 자신의 자리를 지키기 위해 회사의 불이익조차 감췄고 그 결과 동성제약은 상장폐지라는 최악의 리스크를 떠안게 됐다"며 "회생을 경영권 방패로 악용한 결과가 지금의 불성실공시 제재이며 이는 단순 실수가 아니라 명백한 책임 회피의 결과"라고 지적했다.

투자자들의 불안도 커지고 있다. 채권자와 소액주주 사이에서는 '경영권 다툼보다 더 무서운 것은 상폐'라는 위기감이 확산되고 있으며 일부 주주단은 법원에 관리인 교체 요구서를 제출할 움직임을 보이고 있다.

한 소액주주 모임 대표는 "공시를 감춘 것은 주주를 속인 행위"라며 "회생보다 먼저 신뢰와 투명성이 회복돼야 한다"고 강조했다.





브랜드리팩터링 관계자는 "나원균 체제는 회사를 살리려는 구조가 아니라 숨기려는 구조로, 이번 불성실공시 제재는 그 결과물일 뿐"이라며 "투명경영 복원과 정상화를 위해 주주들과 함께 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>