광주서 17~18일 '한국코드페어' 본선 열린다

SW공모전·해커톤·SW공부방 등 119팀 진출

AI 전시회·드론축구·강연 등 부대행사 마련

'제7회 한국코드페어' 포스터. 광주시 제공

국내 최대 규모의 청소년 소프트웨어 경진대회인 '제7회 한국코드페어' 본선이 오는 17~18일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린다. 이번 대회는 광주시와 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 공동 주최한다.

올해 주제는 '인공지능(AI)과 함께하는 미래, 창의적 혁신을 코드하다'로, 전국 초·중·고 학생들이 참여해 인공지능과 소프트웨어 융합 역량을 겨루는 청소년 기술 축제다.

대회는 ▲소프트웨어로 사회문제를 해결하는 '소프트웨어 공모전' ▲현장에서 주어지는 과제를 풀어내는 '해커톤' ▲누구나 온라인으로 학습할 수 있는 '소프트웨어 공부방' 등 3개 부문으로 구성됐다.

'소프트웨어 공모전'에는 예선을 통과한 초·중·고 89개 팀이 참가해 직접 제작한 프로그램을 선보인다. 부문별 평가를 거쳐 총 30개 팀이 수상한다. '해커톤' 부문에서는 중·고교 각 15개 팀이 본선 무대에 올라 현장에서 공개되는 주제에 대해 해결책을 제시하며 경쟁을 벌인다. '소프트웨어공부방'은 누구나 한국코드페어 누리집을 통해 무료로 참여할 수 있다.

대회와 함께 열리는 '2025 인공지능 전시회(AI TECH+)', 드론 축구대회, AI 체험존 등 부대행사도 마련됐다. 본선 참가자 학부모를 위해 국립아시아문화전당·전일빌딩 투어, 산림치유 프로그램 등 광주 대표 관광 체험도 진행된다.

또 17일 오후 3시에는 유명 과학 유튜버 '궤도'가 '인공지능 시대, 콘텐츠 크리에이터의 변화'를 주제로 특별 강연을 펼친다. 현장 등록 후 무료로 참여할 수 있다.





최태조 인공지능산업실장은 "이번 대회는 전국의 청소년들이 인공지능과 소프트웨어를 통해 창의적 문제해결 능력을 펼치는 장이 될 것이다"며 "광주가 AI 중심도시로서 미래인재 육성의 중심 역할을 하게 될 것으로 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

