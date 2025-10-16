KCGI운용 '목표전환형 채권혼합4호' 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목표전환형 펀드로 돌풍을 일으키고 있는 KCGI자산운용이 'KCGI 목표전환형 채권혼합 4호' 펀드를 모집한다고 16일 밝혔다.

모집기간은 오는 30일까지다. 채권 50% 이상, 주식 30% 이하에 투자하면서 목표수익률 6% 달성 시 채권형으로 전환하는 펀드 구조다. 펀드는 국채, 통안채, 우량 금융채와 회사채 등 우량 채권(채권AA- 이상, 전단채, CP A1이상)에 50% 이상을 투자하고 국내 주식에 30% 이하를 투자해 안정성을 확보한다. 투자등급은 4등급(보통위험)으로 운용한다. 목표 수익률 6% 달성 이후에는 주식형 자산은 모두 매도하고 채권 관련 자산에만 투자하는 채권형으로 전환한다. 투자등급도 5등급 (낮은위험)으로 변경된다.

KCGI자산운용 관계자는 "최근 주식 시장이 단기간에 큰 폭으로 오르면서 고점 인식과 변동성에 대한 우려로 매매 타이밍을 잡기 어려운 투자자의 목표전환형 설정 요청이 많았다"고 설명했다.

최근 시중 금리가 2%대로 낮아지면서 중위험 중수익을 추구하는 은행권 고객의 설정 요청이 늘고 있다.

KCGI자산운용은 지난 4월 목표전환형펀드를 처음 출시한 이후 코리아채권혼합 및 스몰캡주식으로 5100억원의 자금을 유치했다. 목표 전환형[채권혼합] 1호가 560억원을 모집한 것을 시작으로 2호와 3호는 각각 2768억원, 1347억원을 모집했다. 목표 전환 스몰캡에는 432억원이 몰렸다.





KCGI자산운용 관계자는 "우량 채권 편입을 통해 안정적인 수익을 확보하고 주식부문에서 KCGI코리아 펀드의 운용 경험을 활용해 조기에 목표수익률을 달성할 계획"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

