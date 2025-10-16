이스라엘·하마스, 트럼프 가자 평화구상 2단계 협상 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시신송환 두고 갈등…이스라엘, 협상 결렬 대비

이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스가 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 가자지구 평화구상의 2단계 협상을 시작했다.

이스라엘군 폭격으로 파괴된 가자시티 건물들의 모습. AP연합뉴스

15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 이스라엘과 하마스가 평화구상의 추가 이행을 위한 절차에 들어갔다.

앞서 트럼프 대통령이 제시한 가자 평화 구상은 총 20개 항목으로 구성된다. 이 중 1단계는 이스라엘 인질과 팔레스타인 수감자 맞교환 등 일부 항목에 불과하다. 2단계에서는 하마스 무장해제, 가자지구의 전후 통치 방식, 국제안정화군 배치 등 이견 조정이 쉽지 않은 여러 난제를 다뤄야 한다.

소식통에 따르면 중재국들은 이집트와 요르단에서 훈련받은 팔레스타인 경찰 1000명을 가자지구 안보를 위해 먼저 파견하는 방안을 논의 중이다. 이집트와 요르단은 점진적으로 그 규모를 늘려 팔레스타인 출신의 안보 인력을 최대 1만명까지 확충한다는 계획이다. 다만 이스라엘은 팔레스타인 자치정부(PA) 소속 인력이 가자지구 안보를 담당하는 것을 반대해왔다. 이와 관련해 아랍 국가들도 점령군으로 비치는 것을 꺼려 국제안정화군 구성은 쉽지 않을 전망이라고 WSJ는 전했다.

이스라엘군의 가자지구 철수 일정도 쟁점이 될 것으로 보인다. 가자 평화 구상에 따르면 이스라엘군은 단계적으로 철수한다. 인질이 석방되면 1단계 철수에 나서고 임시 국제안정화군 출범 뒤 2단계 철수, 이후 국경 지역까지 3단계로 철수하는 방식이다.

평화 구상 1단계 합의안이 순조롭게 이행돼야 다음 단계로 넘어갈 수 있는데, 현재 이스라엘과 하마스는 1단계 합의 사항 사망 인질 시신 전원 송환 문제를 놓고 갈등을 빚고 있다. WSJ에 따르면 하마스는 지금까지 총 9구의 시신만 이스라엘에 인계했다. 하마스는 유해가 이스라엘군의 폭격 잔해 아래에 있거나 이스라엘군이 통제하는 지역에 있어 전체 시신을 수습하는 데 시간이 더 필요하다는 입장이다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 이날 성명을 통해 하마스가 시신 송환과 무장해제 등 합의를 이행하지 않을 경우 다시 전투를 재개할 것이라고 경고했다. 그는 이날 고위 군 지휘관들과의 회의에서 휴전 중단을 대비해 "하마스를 패배시키기 위한 포괄적인 계획"을 준비하도록 군에 지시했다.





가자지구 휴전 1단계 합의의 균열 조짐이 일자 미국이 개입에 나섰다. AFP통신에 따르면 미국 고위 보좌관은 유해 수습의 어려움을 인정하면서 미국과 다른 중재국들이 사망한 인질의 시신 위치를 찾는 데 도움을 주는 사람에게 포상금을 지급하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

