부산시교육청, ‘학생맞춤통합지원 관리자 연수’ 실시

내년 3월 전면 시행 앞두고 정책 이해도·현장 대응 역량 강화

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 17일과 24일 오전 10시와 오후 2시 총 4회에 걸쳐 부산교육연구정보원 대강당에서 학교 관리자 1200여명을 대상으로 '학생맞춤통합지원 학교 관리자 역량 강화 연수'를 운영한다.

이번 연수는 내년 3월 전면 시행되는 '학생맞춤통합지원법'에 대비해 학교 현장의 정책 이해도를 높이고, 학생맞춤통합지원 체계를 효과적으로 구축하기 위해 마련됐다.

'학생맞춤통합지원'은 경제적·심리적·정서적 어려움이나 학교 폭력 등 다양한 문제를 통합적으로 해소하고 복합적 지원이 필요한 학생을 조기에 발견해 도움을 제공함으로써 학생의 전인적 성장과 교육받을 권리 향상을 목표로 하는 통합 지원 체계다.

연수에서는 대동고등학교 임종선 교장이 '학생맞춤통합지원 정책으로의 전환'을 주제로 강연을 진행한다. 임 교장은 학교 현장의 운영 사례와 정책 방향, 체제 구축 방안을 중심으로 실천 가능한 지원 모델을 제시할 예정이다.





김석준 교육감은 "학생맞춤통합지원은 모든 학생을 놓치지 않는 통합적 지원체계를 구축하기 위한 핵심 정책"이라며 "이번 연수가 학교 관리자의 이해와 역량을 높여 학생 중심의 지원 문화가 확산하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

