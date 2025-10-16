코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세

16일 오전 장중 3710선 거래
한미 무역협상 기대감 등 반영
코스피지수가 16일 사상 처음으로 3700을 돌파했다.
이날 오전 9시31분 기준 코스피지수는 전날 대비 53.25포인트(1.46%) 오른 3710.53에 거래됐다. 이날 지수는 18.54포인트(0.51%) 오른 3675.82로 출발한 후 상승폭을 확대하며 사상 처음으로 3700선을 넘겼다. 외국인과 기관이 각각 1716억원, 147억원어치를 순매수하고 있다. 개인은 1820억원어치를 팔아치우고 있다.
시가총액 상위 종목 중에선 한미 관세 협상 타결 기대감에 현대차(9.17%), 기아(7.90%)가 특히 강세를 보이고 있다. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 15일(현지시간) 한국과의 무역 협상을 앞으로 10일 내 마무리할 수 있을 것으로 전망했다. SK하이닉스(1.66%), 삼성전자(1.26%) 등 대형 반도체주도 오름세를 이어가고 있다.
이밖에 한화오션(4.09%), 현대모비스(3.49%), 삼성물산(2.67%), LG에너지솔루션(1.81%), 두산에너빌리티(1.45%), 신한지주(1.27%), 삼성전자(1.26%), 삼성생명(1.17%), 셀트리온(0.93%) 등이 상승 중이다. 반면 KB금융(-1.21%), HD한국조선해양(-0.58%), SK스퀘어(-0.41%) 등은 하락세다.
업종별로 보면 운송장비부품(3.46%), 운송창고(3.04%), 증권(2.67%), 전기가스(2.30%), 화학(2.11%), 유통(2.00%) 등 대부분 업종이 상승했다. 반면 금속(-1.53%), 오락문화(-0.80%), 부동산(-0.04%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.
코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.92포인트(0.22%) 오른 866.64를 기록했다. 이날 지수는 2.10포인트(0.24%) 오른 866.82로 출발했다. 외국인과 기관이 각각 1496억원, 70억원어치를 순매도하고 있다. 개인은 1627억원어치를 사들이고 있다.
시가총액 상위 종목 중에선 삼천당제약(5.57%), 에코프로비엠(5.03%), 파마리서치(4.19%), 에코프로(3.16%), 실리콘투(2.65%), 클래시스(2.03%), HLB(1.56%) 등이 상승했다. 반면 보로노이(-3.28%), 에이비엘바이오(-2.77%), 리가켐바이오(-2.57%), 펩트론(-2.06%), 휴젤(-1.65%), 코오롱티슈진(-1.58%), 케어젠(-1.44%), HPSP(-1.38%), 알테오젠(-1.12%), 에스엠(-1.07%) 등은 하락 중이다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
