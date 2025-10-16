코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일 오전 장중 3710선 거래

한미 무역협상 기대감 등 반영

코스피지수가 16일 사상 처음으로 3700을 돌파했다.

이날 오전 9시31분 기준 코스피지수는 전날 대비 53.25포인트(1.46%) 오른 3710.53에 거래됐다. 이날 지수는 18.54포인트(0.51%) 오른 3675.82로 출발한 후 상승폭을 확대하며 사상 처음으로 3700선을 넘겼다. 외국인과 기관이 각각 1716억원, 147억원어치를 순매수하고 있다. 개인은 1820억원어치를 팔아치우고 있다.

16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

시가총액 상위 종목 중에선 한미 관세 협상 타결 기대감에 현대차(9.17%), 기아(7.90%)가 특히 강세를 보이고 있다. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 15일(현지시간) 한국과의 무역 협상을 앞으로 10일 내 마무리할 수 있을 것으로 전망했다. SK하이닉스(1.66%), 삼성전자(1.26%) 등 대형 반도체주도 오름세를 이어가고 있다.

이밖에 한화오션(4.09%), 현대모비스(3.49%), 삼성물산(2.67%), LG에너지솔루션(1.81%), 두산에너빌리티(1.45%), 신한지주(1.27%), 삼성전자(1.26%), 삼성생명(1.17%), 셀트리온(0.93%) 등이 상승 중이다. 반면 KB금융(-1.21%), HD한국조선해양(-0.58%), SK스퀘어(-0.41%) 등은 하락세다.

업종별로 보면 운송장비부품(3.46%), 운송창고(3.04%), 증권(2.67%), 전기가스(2.30%), 화학(2.11%), 유통(2.00%) 등 대부분 업종이 상승했다. 반면 금속(-1.53%), 오락문화(-0.80%), 부동산(-0.04%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.92포인트(0.22%) 오른 866.64를 기록했다. 이날 지수는 2.10포인트(0.24%) 오른 866.82로 출발했다. 외국인과 기관이 각각 1496억원, 70억원어치를 순매도하고 있다. 개인은 1627억원어치를 사들이고 있다.





시가총액 상위 종목 중에선 삼천당제약(5.57%), 에코프로비엠(5.03%), 파마리서치(4.19%), 에코프로(3.16%), 실리콘투(2.65%), 클래시스(2.03%), HLB(1.56%) 등이 상승했다. 반면 보로노이(-3.28%), 에이비엘바이오(-2.77%), 리가켐바이오(-2.57%), 펩트론(-2.06%), 휴젤(-1.65%), 코오롱티슈진(-1.58%), 케어젠(-1.44%), HPSP(-1.38%), 알테오젠(-1.12%), 에스엠(-1.07%) 등은 하락 중이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

