되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

기술력을 갖춘 중소·벤처기업의 자금줄로 인식되는 기술신용대출이 최근 급격히 확대되고 있다. 대출 취급에 소극적이던 시중은행들은 지난 한 달간 2조원 넘게 대출을 늘렸다. 생산적 금융으로의 전환 요구에 가계대출 총량 규제까지 더해지며 분위기가 반전된 영향이다. 은행권에서는 기술신용대출 시장에 다시 온기가 돌기 시작한 만큼, 기존 취지대로 성장산업에 자금이 지원될 수 있도록 우수기업 발굴 등 노력이 병행돼야 한다는 지적이 나온다.

16일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 9월 말 기준 기술신용대출 잔액은 158조8906억원으로 집계됐다. 전월 대비 2조2248억원 증가했다.

기술신용대출은 기업의 매출이나 보유자산 등 담보 능력이 부족하더라도 기술력과 사업화 가능성을 평가해 대출을 받을 수 있는 제도다. 전통적인 부동산 담보나 신용등급 중심 심사에서 벗어나, 기술 경쟁력과 미래 성장성을 평가하기 때문에 대표적인 생산적 금융 상품으로 인식된다. 2014년 혁신 중소기업의 자금 공급을 목적으로 도입돼, 현재는 중소기업 대출의 20%가량을 차지하는 창업 초기 벤처기업들의 '자금줄' 역할을 하고 있다.

시중은행의 기술신용대출은 올해 3월까지만 해도 위축돼 있었다. 지난해 7월 금융당국이 정량적 지표로 엄격하게 기술평가가 이뤄지도록 제도를 개선한 여파다. 하지만 4월 들어 기술신용대출 잔액이 늘기 시작했고, 6개월 연속 증가세를 이어가고 있다. 특히 올 하반기 들어서는 증가세도 가팔라지고 있다. ▲7월 786억원 ▲8월 1조3066억원 ▲9월 2조2248억원으로, 지난달 증가 폭은 올 들어 가장 규모가 컸다.

기술신용대출이 늘어난 것은 생산적 금융으로 사업모델을 전환하라는 정부의 요구에 가계대출 총량까지 축소되며, 은행권이 적극적으로 대출을 취급한 영향으로 분석된다. 또 다른 생산적 금융으로 인식되는 지식재산(IP) 담보대출 잔액 역시 지난해 말 1조3393억원에서 올 9월 기준 1조3526억원으로 확대됐다. IP 담보대출은 특허권, 디자인권, 상표권 등 IP를 담보로 기업에 돈을 빌려주는 대출 상품이다. 금융권 관계자는 "기업대출 역시 담보나 보증이 85% 이상을 차지한다는 것을 감안하면, 이들 상품이 늘어나는 것은 긍정적인 방향으로 보인다"고 말했다.





다만 불씨가 되살아난 이들 대출이 정부가 유도하는 생산적 금융, 즉 혁신 중소기업으로 향하려면 허수를 줄이고, 우수기업 육성이 병행돼야 한다는 지적도 나온다. 해당 대출을 취급해 온 은행권 관계자는 "현장에서는 사실 해당 대출을 내 줄 기술력 좋은 기업을 찾는 것 자체가 쉽지 않다"며 "지방이나 단순 제조업 위주 공단 등에서는 특히 더 모수가 부족하다"고 말했다. 이어 "그러다 보니 과거에는 목표치를 채우기 위해 무리하게 만들어가는 대출들도 있었던 것이 사실"이라며 "이런 관행이 반복되지 않으려면 결국 제도 취지에 맞는 기술기업들이 많이 생겨날 수 있도록 정책적 뒷받침이 필요하다"고 말했다.





