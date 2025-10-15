가천대, 15일 한국IT여성기업인協과 여성인재 양성 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가천대학교가 15일 대학 가천관 중회의실에서 한국IT여성기업인협회(KIBWA)와 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 분야 여성인재 양성 및 여성기업 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약은 국내 대학이 한국IT여성기업인협회와 함께 여성 창업 전문 교육체계를 구축하는 첫 사례로, 두 기관이 보유한 인력과 지식·시설 자원을 공유해 여성 창업자의 실질적 성장을 지원하고 디지털 기반 창업 생태계를 조성하기 위한 협력체계를 마련하는 데 의미가 있다.

두 기관은 협약에 따라 ▲여성 대상 창업교육 프로그램 공동 운영 ▲AI·디지털 기반 창업 역량 강화 ▲예비 여성 창업자 발굴 및 사업화 지원 ▲여성 창업 네트워크 구축 및 멘토링 운영 ▲여성 창업 정책 제언 및 제도 개선 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

가천대학교가 15일 한국IT여성기업인협회와 여성 창업 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 가천대학교 제공

한국IT여성기업인협회는 2001년 과학기술정보통신부 인가를 받아 설립된 비영리단체로, 430여 회원사를 중심으로 여성 IT기업의 창업과 성장을 지원하고 있다. 'AI 대전환 시대를 선도하는 글로벌 IT여성 리더 육성'을 비전으로 ICT 산업 생태계 확산에 힘쓰고 있다.





윤원중 가천대 부총장은 "이번 협약은 여성 창업가들이 디지털 시대를 주도할 수 있는 기회를 확대하는 뜻깊은 출발점"이라며 "가천대는 스타트업 인큐베이터로서의 노하우를 바탕으로 여성 인재들이 창의적 도전과 사회적 가치 창출에 나설 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





