동두천시, 교육발전특구 선도지역 승격 쾌거…국비 5억원 추가 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시(시장 박형덕)는 2024년도 교육발전특구 시범지역 성과평가 결과, '관리지역'에서 '선도지역'으로 승격하며 추가 사업비 5억원을 확보했다고 15일 밝혔다.

동두천시가 2024년도 교육발전특구 시범지역 성과평가 결과, '관리지역'에서 '선도지역'으로 승격하며 추가 사업비 5억원을 확보했다. 동두천시 제공

AD

교육발전특구 시범사업은 지역 교육력 강화와 정주여건 개선을 위해 2024년부터 교육부가 추진 중인 정책으로, 지난해 2월과 7월 두 차례의 지정을 통해 전국 56개 시범지역을 '선도지역'과 '관리지역'으로 구분해 지원하고 있다.

동두천시는 2024년 2월 1차 선정에서 관리지역으로 지정된 이후, 교육환경 개선과 혁신 교육사업을 적극 추진해 왔다.

이번 성과평가는 교육부가 전국 시범지역을 대상으로 2024년 한 해 동안의 사업 추진 결과를 종합적으로 평가한 것으로, 동두천시는 ▲우수한 다문화교육 모델 구축 ▲거점 돌봄정책 추진 ▲지역 협력체계 구축 성과를 인정받아 선도지역으로 승격됐다. 특히 관리지역 중에서도 우수한 평가를 받아 추가 사업비 5억 원을 확보하는 성과를 거뒀다.





AD

동두천시는 이번 선도지역 승격과 추가 사업비 확보를 계기로, 지속 가능한 교육도시로의 발전 도모를 위해 교육발전특구 정식 지정에 박차를 가할 예정이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>