금감원, XBRL 공시시스템 국제표준 인증 획득

금융감독원을 국제표준 전산언어(XBRL) 공시시스템이 지난달 국제표준기구인 '국제 XBRL협회(XBRL International)'로부터 공식 인증을 획득했다고 15일 밝혔다.

이번 인증은 국제 XBRL협회 소속 전문가들이 오픈다트(OPEN DART)를 통해 제공되는 데이터 및 금감원 작성기 기능 등을 종합 점검한 결과다.

금감원은 2007년 XBRL 재무공시 제도를 도입했다. 또한 안정적인 정착 및 상장사의 경제적 부담 경감 등을 위해 작성기를 자체 작성기를 개발해 무상 배포했다.

최근 XBRL 주석 재무공시 확대에 따른 국내·외 투자자 등의 데이터 활용과 해외 감독당국의 다트(DART) 시스템 벤치마킹 수요가 증가하고 있다. 여기에 발맞춰 금감원은 시스템 전반에 걸친 XBRL 국제 표준 인증을 추진했다.

금감원은 "일각에서 제기한 XBRL 재무공시 데이터 품질 문제에 대한 우려를 해소함과 동시에 우리나라 시스템이 세계적인 디지털 플랫폼으로 자리매김하는 계기가 될 것"이라며 "국내 상장사의 데이터 신뢰도가 높아져 글로벌 자본시장에서 공정한 평가를 받을 기회가 확대될 것"이라고 말했다.





금감원은 국제 XBRL협회 요청에 따라 우리나라 재무공시 정보를 글로벌 XBRL 보고서 공시 플랫폼에도 공시되도록 협조할 예정이다. 또한 또 외국인 투자자 접근성을 높이기 위해 영문 다트 외에도 다양한 영문공시 채널을 마련할 계획이다.





