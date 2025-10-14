[2025국감]‘대북 송금’ 주임 검사 "김현지 질책 때문에 이화영 변호인 사임"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박상용 검사 "설주완 변호사, 김현지로부터 질책 많이 받았다고 해"

이화영 "檢, 이재명 대표 진술하면 형 감면·석방 조건 끊임없이 제시"



이화영 전 경기도 평화부지사가 14일 국회에서 열린 법무부 등에 대한 법제사법위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.

'쌍방울 대북송금' 사건 조사 당시 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인이 교체된 데 김현지 대통령실 제1부속실장의 입김이 있었다는 현직 검사의 증언이 나왔다. 하지만 이 전 부지사는 당시 변호인이 진술을 회유하는 등 검찰 편을 들다가 스스로 사임했다고 반박했다.

14일 국회 법제사법위원회의 법무부 국정감사에서 쌍방울 대북 송금 사건과 관련한 주진우 국민의힘 의원의 질의에 당시 주임검사였던 박상용 검사는 "(이 전 부지사의 변호를 맡았던) 설주완 변호사가 갑자기 사임했는데 이유를 물어보니 민주당의 김현지님으로부터 전화로 질책을 많이 받았다라고 했다"고 밝혔다.

박 검사는 "변호인이 없는 채로 조사가 잘 안 되었는데, 선임되지 않은 변호인이 검사실에 난입해 조사를 방해하려고 한 사건도 있었다"며 "그러고 나서도 계속 선임이 되지 않아 공판을 변호하고 있던 변호사가 선임됐고 이후 더 구체적 자백이 진술됐다"고 했다. 이어 "이후 김광민 변호사가 선임됐다"고 덧붙였다.

주 의원이 '사실관계가 명확하냐'고 묻자 박 검사는 "그렇게 들었고 당시 부장검사에게도 그 사정을 보고했다"고 했다.

쌍방울 대북송금 사건은 2018년 7월~2022년 7월 이 전 부지사가 쌍방울 그룹으로부터 억대 뇌물을 받고 800만달러 대북 송금에 공모한 혐의로 기소돼 대법원에서 징역 7년8개월의 징역형이 확정된 사건이다.

또 박 검사는 설 변호사가 사임한 후 이 전 부지사가 굉장히 불안해했으며, 설 변호사와 연락할 수 있게 도와달라는 부탁도 했다고 주장했다.

이 전 부지사로부터 원하는 진술을 얻기 위해 협박·회유했다는 주장에 대해서는 "이 전 부지사는 거의 무제한적으로 접견이 이뤄지는 상황이었다"며 "만약 그런 일이 있었다면 이미 모두 다 알려졌을 것"이라고 반박했다.

이 전 부지사는 당시 경기지사였던 이재명 대통령에게 쌍방울의 방북비 대납을 보고했다는 취지로 자백했지만 이후 검찰의 회유 및 협박으로 허위 진술을 했다고 번복한 바 있다.

반면 이 전 부지사는 "설 변호사는 조사 과정에서 저를 돕는 게 아니라 검찰을 돕는 행태를 보여 저와 논쟁하고 설전을 벌였다"며 "이에 대해 설 변호사에 항의했더니 사임한다는 얘기도 없이 갑자기 나타나지 않았다"고 주장했다.

또 "검찰은 이재명 당시 대표에 대해 진술하면 형을 감면하고 석방해주겠다는 조건을 끊임없이 제시했다"며 "이재명을 엮으려고 했다는 것은 자명한 사실"이라고 말했다.





아울러 이 전 부지사는 최근 논란이 되는 이른바 '연어 술 파티'에 박 검사도 있었다고 주장했다. 검찰이 연어와 술을 제공하면서 김성태 전 쌍방울 그룹 회장 등 사건 관계자들을 회유했다는 의혹이 제기돼 정성호 법무부 장관이 감찰을 지시한 상태다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

