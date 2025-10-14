李대통령 "죽을 때까지 쫓아다니는 빚…금융의 공적책임 강화할 것"

이 대통령, 민생의견 청취 '디지털 토크 라이브' 행사 참석
소상공인·자영업자 채무 탕감 "공동체 …"묵은 밭 검불 걷어내야 새싹 돋아"
"공동체 원리 잊지 않고 우리가 좀 너그러워져야"
금융회사에 서민금융 강화 주문…"금융에 대한 기본적 생각 바꿔야"
"온누리 상품권 예산 바꿔 지역화폐 더욱 확대"
이재명 대통령이 "한 번 빚을 지면 죽을 때까지 쫓아다니는 (현실은) 사회적으로 바람직하지 않다"면서 소상공인·자영업자의 채무 탕감이 필요하다고 밝혔다. 채무를 탕감할 경우 도덕적 해이가 발생할 수 있다는 지적이 있지만 근본적으로 재정이 담당해야 할 문제이며, 이를 해결해야 경제성장률도 높일 수 있다고 강조했다. 금융기관이 신용등급을 기준으로 이자에 차등을 두는 것에 대해서도 "금융이 너무 잔인하다"면서 서민들에 대한 정책 대출 등을 강화해달라고 주문했다.
이 대통령은 14일 민생·경제 현장의 목소리를 듣기 위한 취지에서 열린 '디지털 토크 라이브' 행사에서 "선진국처럼 못 갚을 빚은 신속하게 탕감하고 정리해야 묵은 밭도 검불을 걷어내면 새싹이 돋는 것처럼 할 수 있다. 금융 문제에 있어 지금보다 개혁적으로 접근했으면 한다"면서 이같이 언급했다. 정책적으로 조정할 수 있는 여지가 많다고도 했다. 이 대통령은 체크무늬 재킷 차림으로 행사장 가운데에 앉아 패널들의 제안을 듣고 중간중간 자신의 생각을 전달하는가 하면, 참모들에게 정책을 연구해달라고 지시하기도 했다.
이 대통령은 우선 코로나19로 힘겨운 시간을 보낸 소상공인·자영업자에 대한 부채 탕감 정책의 필요성도 재차 밝혔다. 이 대통령은 "코로나 팬데믹 위기에 다른 나라는 국가부채를 늘려 극복했는데, 우리는 개인에게 전가했다"면서 "정부의 집합금지명령 등 온갖 규제로 영업이 안 되고 빚이 는 만큼 재정이 감당할 부분"이라고 말했다. 그러면서 "저는 하고 싶지만 여론의 부담이 상당히 크다"면서 "위기 극복 비용을 국가가 감당해야 한다는 점을 국민이 용인하면 부채 청산에 도움이 될 것"이라고 했다.
금융회사에 대해서는 서민 금융 강화를 주문했다. 신용등급에 따라 이자를 차등하는 것에 이 대통령은 "금융이 너무 잔인하다"면서 "시장 원리에 따라 불가피하지만 정책 판단의 문제"라고 말했다. 이어 이 대통령은 "금융회사들이 연간 이자 수입만 약 30조원씩 내는데, 너무 과하다. 일부는 공적 역할을 하도록 유도하고 있다"고 설명했다. 그러면서 "금융은 상당 부분 인허가를 통해 국가의 발권력을 대신 행사하고, 국가로부터 보호받으며 영업하기 때문에 이익만 추구해서는 안 된다"면서 "공동체의 원리를 잊지 않고 우리가 좀 너그러워질 필요가 있다. 금융에 대한 기본적인 생각을 바꿔야 한다"고 강조했다. 이 대통령은 웃으면서 "이런 이야기를 했다가 '사회주의자다', '빨갱이다'라고 엄청 공격받기도 했다"고 하면서 국민들을 적극적으로 설득해야 한다고 덧붙였다.
이 대통령과 동행한 김용범 정책실장도 "이자가 상환능력에 따라 효율적으로 정해진 것 같지만 그렇지 않다. 양극화가 나타나고 중간에 있는 분들이 생략된다"면서 "이자율 15~25% 사이는 대통령 말씀대로 비정한 정글 자본주의의 극단화된 형태"라고 꼬집었다.
자영업자의 비중이 너무 높은 점도 바꿔가야 할 문제로 꼽았다. 이 대통령은 우리 경제 구조에서 자영업자 비중이 너무 높아 과잉 경쟁에 노출돼 있다면서 "망한 자리에 누가 들어가서 또 망하는 개미지옥 같은 느낌이다. 국가의 산업·경제구조를 바꿔야 한다"고 했다.
아울러 이 대통령은 지역 경제 활성화를 위해 온누리 상품권 예산을 지역화폐로 바꿔야 한다는 생각을 밝혔다. 이 대통령은 "온누리 상품권보다 지역화폐에 대한 지원 비율과 총액을 늘리려고 생각 중"이라며 "부산 사람은 부산에서, 광주 사람은 광주에게 쓰게 하는 구조가 결국 지역 균형발전"이라고 설명했다. 온누리 상품권은 중소벤처기업부가 발행해 전국에서 사용할 수 있지만, 지역화폐는 지자체가 발생해 지역에서만 사용할 수 있다.
한편 이 대통령은 현장 참석자들의 의견을 청취한 뒤 적극 호응하기도 했다. 이날 멘토 자격으로 참석한 방송인 홍석천 씨가 관광 예산이 천편일률적인 사업에 집중되고 있다고 지적하자 이 대통령은 "어제 수석·보좌관 회의에서 했던 이야기와 같다"며 고민하겠다고 말했다. 소상공인 정책을 하면서 정작 '소공인'에 대해서는 지원이 부실하다는 의견을 듣고서는 "맞는 지적이다. 사실 상인 정책만 하고 있다"면서 김 정책실장에게 검토를 지시했다. '청년여행수당'을 도입해보자는 제안에 대해서도 "세부적으로 설계를 해서 해볼 만한 정책 같다"고 답변했다.
