새로운 인생 2막… 양산시, ‘신중년 인생 다모작학교’ 입학식 개최

통합인지놀이지도사2급 자격 취득 도전

경남 양산시는 지난 13일 양산비즈니스센터에서 '2025년 신중년 인생 다모작학교' 입학식을 개최했다.

신중년 인생 다모작학교 입학식. 양산시 제공

입학식에는 선발된 20명의 교육생 전원이 참석해 본격적인 교육의 시작을 함께했다.

이번 과정은 신중년 세대의 재취업과 사회참여 확대를 위해 마련된 프로그램으로, '통합인지놀이지도사2급 자격 취득'을 중심으로 제2의 인생설계를 지원한다.

교육생 모집은 9월 4일부터 9월 19일까지 보름간 진행됐으며, 총 97명이 지원해 5대1의 경쟁률을 기록하는 등 높은 관심을 모았다. 이후 면접 심사를 통해 최종 20명의 교육생이 선발됐으며, 다양한 경력과 인생 경험을 지닌 신중년들이 새로운 발걸음을 내딛기 위해 한자리에 모였다.

교육은 10월 13일부터 11월 4일까지 진행된다. 프로그램은 입학식 당일 진행된 재무교육(3시간)을 시작으로 ▲AI 기초교육(6시간) ▲통합인지놀이지도사 2급 자격 취득 과정(24시간)으로 구성돼 있다.

통합인지놀이지도사 자격증은 어르신의 인지능력 향상과 치매 예방을 돕는 전문 강사 과정으로, 자격을 취득하면 경로당·노인복지관·요양시설 등에서 인지놀이 프로그램을 지도할 수 있다.

이를 통해 신중년 세대는 사회에 공헌하면서도 안정적인 일자리 기회를 확보할 수 있을 것으로 기대된다. 교육생들은 입학식에서 "끝까지 수료하겠다"는 다짐과 함께 새로운 인생 2막을 향한 의지를 다졌다.





양산시 관계자는 "이번 교육과정이 신중년 세대에게 새로운 도전의 계기가 되길 바라며, 이들이 가진 풍부한 경험과 역량이 지역사회 발전으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





