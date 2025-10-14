용인 신갈천 일대서 25일 '신갈오거리 거리예술축제' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다양한 전문 공연팀의 거리예술공연 선보여

지역 상인·청소년 등 시민 참여 프로그램도

경기도 용인시는 오는 25일 신갈천 기흥교~갈천교 구간 일원에서 '신갈오거리 도시재생 거리예술축제'를 개최한다.

AD

신갈오거리 도시재생사업의 일환으로 열리는 축제는 시민과 지역의 문화자원이 어우러진 문화예술축제다.

시가 용인문화재단, 용인대학교 문화예술대학원 거리예술공연학과와 협력해 마련한 이번 축제에서는 전문 공연팀들이 다양한 장르의 거리예술공연을 선보인다.

축제에서는 ▲창작중심 단디 '도시 꽃' ▲유상통 프로젝트 '싸운드 써커스' ▲수직(Suzik) 'FORCE ▲팀클라운 '경상도 버블' ▲대중가수 존박 등의 공연이 열린다.

아울러 ▲용인문화재단 아트러너의 문화예술체험 ▲용인문화재단 '아임버스커' 아티스트의 거리공연 ▲어린이날다사회적협동조합과 함께하는 참여형 예술 프로젝트 등 시민 참여형 프로그램도 운영된다.

행사에서는 ▲지역 상인이 직접 참여하는 먹거리 부스 ▲신갈고등학교와 신갈청소년문화의집의 청소년 동아리 공연 ▲용인대학교 국악과의 전통예술 공연 등 다양한 지역 참여형 프로그램도 마련된다.

현장에서는 신갈 도시재생 마을공동체인 '신갈임당'과 '갈내마을도슨트'의 ESG 체험활동, 스탬프로 꾸며보는 마을 여행 체험 부스도 운영한다.

시는 환경 보호를 위해 행사장에 마련된 푸드트럭과 먹거리 부스에서 판매하는 모든 음식을 다회용기에 담아 제공한다. 사용한 다회용기는 반납 부스에 반납하면 된다.





AD

이상일 용인시장은 "이번 축제는 신갈오거리 지역의 예술과 문화, 역사, 지역 상권 활성화 등 다양한 도시의 요소들이 어우러진 문화재생 플랫폼이 될 것"이라며 "시민이 일상에서 문화와 예술을 누리고, 지역이 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>