교보문고 2025 세계 작가와의 대화...28일 오후 7시 아미타브 고시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광화문 교보빌딩 23층 대산홀

유튜브로도 생중계

교보문고는 대산문화재단과 인도 출신 작가 아미타브 고시를 초청해 오는 28일 저녁 7시 광화문 교보빌딩 23층 대산홀에서 '2025 세계 작가와의 대화'를 진행한다.

아미타브 고시 작가. 토지문화재단 제공

AD

이번 작가와의 대화는 박혜진 평론가와의 대담으로 진행되며, 토지문화재단과 교보생명이 후원한다. 이번 대담은 '지워진 이름 다시 쓰기'를 주제로 하는 아미타브 고시의 초기작부터 최근작까지 작품 세계의 변화를 폭넓게 조망할 예정이다.

아미타브 고시는 1956년 인도 콜카타에서 태어나 방글라데시, 스리랑카에서 어린 시절을 보냈으며 이후 첫 소설 '이성의 순환'으로 1990년 메디치 외국문학상을 수상했다. 격동의 역사 속 개인의 삶을 섬세하게 묘사한 소설 '유리 궁전(The Glass Palace)' '양귀비의 바다(Sea of Poppies)' '연기의 강(River of Smoke)' '불의 홍수(Flood of Fire)' 등을 발표했다.

최근에는 환경 파괴와 기후 위기의 원인을 고발하는 논픽션 '대혼란의 시대(The Great Derangement)' '육두구의 저주(The Nutmeg's Curse)' 등을 출간하며 사회적 문제에 목소리를 내고 있다.

세계적인 소설가 그리고 사상가로서의 위치를 확고히 하는 아미타브 고시는 올해 '제14회 박경리문학상' 수상자로서 토지문화재단의 초청을 받아 방한한다.

박경리문학상 심사위원회는 수상자 아미타브 고시에 대해 "시간의 비선형적 구성 방식을 통해 역사적 경험이 단절되지 않고 현재의 정체성과 사회 구조에 지속적으로 작용하고 있음을 구현한 작품을 써온 작가이며 탈식민주의 문학과 생태문학의 지평을 넓히고 자연을 포함한 하위주체들의 목소리를 진지하게 담아낸 그의 문학적 기여를 높이 평가한다"고 밝혔다.

이번 세계 작가와의 대화는 교보문고 페이지와 대산문화재단 홈페이지를 통해 참가 신청이 가능하다. 접수는 선착순으로 진행하며 현장에서는 한국어와 영어 동시통역이 제공한다. 이후 대산문화재단 유튜브 채널을 통해서도 만나볼 수 있다.





AD

'세계작가와의 대화'는 세계적으로 주목받는 작가와 우리 문학과의 교류를 통해 서로의 이해와 인식을 넓히기 위해 시행하는 행사다. 교보문고와 대산문화재단은 뛰어난 문학성으로 높이 평가를 받는 해외 작가를 국내로 초청해 강연을 진행하고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>