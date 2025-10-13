동물보호 넘어 복지로… 부산연구원, “부산형 통합모델 구축해야”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘유기동물 보호’서 출발, 공존형 동물복지 전환 제안

부산연구원은 13일 동물정책의 패러다임 전환에 대응해 '부산의 동물복지, 보호를 넘어 공존으로' 주제 BDI 정책포커스를 발간했다.

이 보고서는 '보호 중심'에서 '복지 중심'으로의 전환을 핵심 과제로 제시하며, 유기동물 보호를 출발점으로 한 '부산형 동물복지 통합모델' 구축의 필요성을 강조했다.

새 정부가 국정과제를 통해 동물정책의 기본 방향을 '보호'에서 '복지'로 전환하면서 △동물복지 정책기반 강화 △반려동물 진료비 부담 경감 △건강한 반려문화 확산 △연관산업 육성 등 4대 분야를 중심으로 종합정책을 추진 중이다.

이에 따라 동물정책은 단순히 학대나 방치로부터 보호하는 수준을 넘어, 동물의 삶의 질과 행복을 증진하는 복지 중심의 방향으로 변화하고 있다.

부산시 역시 이러한 변화에 발맞춰 2025년 상반기 조직 개편을 통해 '반려동물과' 신설, 철마 반려문화공원 조성, 제1회 동물보호축제 개최 등 동물복지 행정체계를 본격 전환하고 있다. 부산연구원은 이러한 흐름이 행정 중심의 보호정책에서 시민 참여형 복지정책으로 확장되는 중요한 전환점이 될 것이라고 평가했다.

보고서는 "동물복지 정책은 가장 취약한 영역인 유기동물 보호에서 출발해야 한다"고 제언하며, 이를 통해 제도적 기반을 마련하고 시민 신뢰를 확보해야 한다고 강조했다. 또 동물복지 강화를 반려문화 확산과 반려산업 기반 조성의 선결조건으로 꼽았다.

특히 공공·민간·시민사회가 함께 참여하는 협력적 거버넌스 기반의 '부산형 동물복지 통합모델'을 제안했다.

이 모델은 △거버넌스 구축 △풀뿌리 조직 활성화 △구조-임시보호-입양-정착의 순환체계 확립 △도시 정체성과 연계한 입양문화 확산 등 4단계 로드맵으로 구성된다.

보고서는 행정 중심의 보호정책에서 벗어나 시민이 함께 만드는 공존형 복지정책으로의 전환이 필요하다고 강조했다. 이를 위해 교육·문화·축제 프로그램을 통한 인식 개선과 반려인·비반려인이 함께하는 포용적 도시 문화 조성이 중요하다고 지적했다.





장지현 부산연구원 연구위원은 "동물복지는 더 이상 일부의 관심사가 아닌 시민 모두의 공동가치"라며 "유기동물 보호에서 출발하는 부산형 통합모델을 통해 사람과 동물이 공존하는 지속가능한 도시 기반을 마련해야 한다"고 말했다.

부산형 동물복지 거버넌스 구조.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

