中 9월 수출·수입 모두 시장 전망치 웃돌아

"美와 무역 협상에서 강경하게 나올 가능성 높아"

중국의 지난달 무역 실적이 시장 예상치를 웃돌았다. 미국과의 교역 규모는 감소했으나 동남아시아·아프리카 등으로의 수출이 크게 늘었다.

13일 중국 해관총서에 따르면 중국의 9월 수출액(달러 기준)은 3285억7000만달러로 전년 동월 대비 8.3% 증가했다. 이는 시장 전망치(6.0%)와 8월 수출 증가율(4.4%)을 모두 상회한 규모다.

같은 기간 9월 수입액은 2381억2000만달러로 7.4% 늘었다. 이로써 중국의 올해 9월 전체 무역 규모는 총 5666억8000만달러로 7.9% 늘었다. 올해 1~9월 전체로 보면 수출액은 6.1% 증가했고, 수입액은 1.1% 감소했다. 1~9월 전체 무역 규모는 지난해 대비 3.1% 늘었다.

이 같은 중국의 9월 수출 증가세는 미·중 무역 합의에 아직 불확실성이 남은 가운데 중국의 제조업체들이 미국 외 지역에서 구매자를 찾은 덕분이라는 분석이 나온다. 블룸버그통신에 따르면 중국의 9월 대(對)미국 수출은 전년 동월 대비 27% 감소해 6개월 연속 두 자릿수 감소세를 이어갔다.





반면 전기차·농축산물 등을 놓고 무역 분쟁 중인 유럽연합(EU)에 대한 수출은 약 14% 늘었다. 또 아프리카에 대한 수출은 56% 급증했으며, 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 국가로의 수출도 16%가량 증가했다. 소시에테제네랄의 미셸 람 이코노미스트는 "미국의 관세에도 불구하고 중국은 다변화된 수출시장과 강한 경쟁력으로 회복력을 유지하고 있다"며 "이를 통해 중국이 보다 강경한 태도를 취하는 데 힘을 실어준 것으로 보인다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

