동국제약, 마이핏 다이어트 라인 '애프터 추석' 프로모션 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마이핏 다이어트 라인 제품

최대 77% 할인·1+1 이벤트 진행

동국제약의 건강식품 브랜드 '마이핏'은 추석 연휴 동안 늘어난 체중과 생활 리듬을 빠르게 회복할 수 있도록 동국제약 건강몰 단독 '애프터 추석' 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

동국제약 건강식품 브랜드 '마이핏'의 건강몰 단독 '애프터 추석' 프로모션 포스터. 동국제약

AD

다이어트나 유지어터를 위한 마이핏S 라인의 제품들을 중심으로 진행하는 이번 프로모션은 최대 77% 할인 혜택과 함께 다양한 이벤트를 진행한다. '마이핏 오리진 시서스 다이어트 톡톡', '마이핏S 혈당&핑크핏 다이어트', '마이핏S 핑크핏 알파CD', '마이핏S 나이트 슬리밍 핑크핏 다이어트', '마이핏B 혈당 앤 유산균', '마이핏B 더비움 트리플업' 등 총 6종을 1+1 프로모션으로 만나볼 수 있으며, '마이핏 오리진 시서스 다이어트 톡톡'과 '마이핏S 핑크핏 알파CD', '마시는 센시안'을 '천고마비 집중세트'로 구성해 2주·4주·8주·12주 패키지 특가로 제공한다.

프로모션 기간 동안 구매 금액별로 '홍삼정 진액스틱' 1박스(5포입), '유기농 레몬즙' 1박스(7포입), '엘리나C 플러스'를 포함해 다양한 사은품도 증정한다.

동국제약 건식사업부 담당자는 "'급하게 찐 살을 급하게 뺀다'는 의미의 '급찐급빠'는 명절과 같이 단기간에 갑자기 늘어난 체중을 빠르게 원래 상태로 되돌릴 때 적용할 한만 다이어트 방법"이라며 "이번 동국제약 건강몰 단독으로 진행되는 프로모션을 통해, 다양한 마이핏 다이어트 라인 제품으로 추석 이후의 '급진급빠'에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

대표 제품인 '마이핏 오리진 시서스 다이어트 톡톡'은 체지방 감소 기능성의 개별인정형 원료 시서스 추출물을 주성분으로 한 건강기능식품이다. 인체적용시험에서 체중, 체지방량, 체지방률, 허리둘레 등 주요 지표 개선 효과가 확인됐으며, 100% 식물성 소재로 비타민 A, C, E, 판토텐산, 비오틴 등을 함유해 식사 후 탄수화물, 단백질, 지방의 대사를 돕고 체지방과 활력, 에너지를 동시에 채울 수 있다. 분말제형으로 1일 2회, 1회 1포를 그대로 섭취하거나 물에 타서 즐길 수 있으며, 상큼한 자몽맛으로 맛있게 섭취 가능하다.





AD

이외에도 녹차 카테킨과 바나바잎 추출물을 함유해 체지방 감소와 혈중 콜레스테롤 개선, 식후 혈당 상승 억제에 도움을 주는 '마이핏S 혈당&핑크핏 다이어트', 잔티젠을 주성분으로 하며 취침 전 1정 섭취만으로 기초대사량 증가와 체지방 감소, 체중 관리에도 도움을 주는 '마이핏S 나이트 슬리밍 핑크핏 다이어트' 건강기능식품과 알파시클로덱스트린을 주성분으로 하며, 지방 흡착 기능으로 식이조절 부담 없이 섭취가 가능한 '마이핏S 핑크핏 알파CD', 프리미엄 병풀추출물(센텔리안), L-아르지닌과 구연산칼륨, L-글루타치온 효모추출무 등 7가지의 시너지 원료를 유한 음료 타입 제품으로 바쁜 일상 속에서도 부기와 체중 관리 보조가 가능한 '마시는 센시안' 등이 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>