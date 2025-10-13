캄보디아 간 30대 남성 가족에 "2000만원 보내라"…또 납치 신고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가족에 발신번호 없는 전화로 "2000만원 보내라" 수차례 협박성 문자

올해 경북서만 7건 신고, 2건 미해결

캄보디아에서 경북 예천 출신 대학생이 사망한 가운데 경북 상주에서 캄보디아로 출국한 30대 남성도 해외 범죄 조직에 납치됐다는 신고가 접수됐다.

연합뉴스는 13일 경북경찰청 등을 인용해 "지난 8월 19일 캄보디아로 출국한 A(30대)씨와 연락이 끊겼다"는 가족 신고가 지난 8월 22일 접수됐다고 보도했다.

이에 따르면 출국 이후 연락이 두절됐던 A씨는 닷새 뒤인 24일 텔레그램 영상 통화로 가족에게 "2000만원을 보내주면 풀려날 수 있다"고 말한 뒤 다시 연락이 끊겼다.

최근 A씨 사회관계망서비스(SNS)에는 그가 차용증 내용을 적은 노트를 들고 있는 사진도 게시됐으며, 그의 가족은 발신 번호가 확인되지 않는 협박성 문자메시지도 여러 차례 받은 것으로 파악됐다.

경찰은 해외 범죄 조직이 A씨를 감금한 채 협박·갈취하고 있는 것으로 보고, 지난 8월 23일 캄보디아 한국대사관, 경찰청(본청) 국제협력관실과 외교부 영사 콜센터로 사건을 통보했다.

경찰 관계자는 "신고받은 즉시 우선 사건을 관계기관에 통보했다"며 "출국 사실을 확인한 뒤에는 캄보디아 한국대사관에 재차 공문으로 실종을 알렸다"고 말했다.





올해 경북 지역에서 캄보디아로 출국했다가 실종됐다는 신고는 이번 사건과 예천 대학생 사건을 포함해 총 7건이 접수됐다. 이 중 2건(상주 1건, 경주 1건)은 여전히 미해결 상태라고 경찰은 밝혔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

