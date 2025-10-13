'11개월 영아 성범죄' 영국 유명 가수…수감 중 습격으로 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수감자에게 폭행당한 뒤 과다 출혈로 숨져

지난해 8월에도 다른 재소자들 공격 받아

영아 성폭행 혐의로 수감 중이던 영국 유명 록스타 이안 왓킨스가 재소자들 공격에 사망했다. 12일(현지시간) 영국 BBC 등 외신은 왓킨스가 전날 웨스트요크셔주 웨이크필드 교도소에서 다른 수감자들에게 폭행당한 뒤 과다 출혈로 숨졌다고 보도했다. 사건 직후 경찰과 의료진이 현장에 긴급 출동했으나 왓킨스는 이미 목 부위가 손상돼 의식을 잃은 상태였던 것으로 전해졌다.

아동 성범죄 혐의로 유죄 선고를 받은 2013년 이안 왓킨스의 모습. BBC

왓킨스의 죽음과 관련해 경찰은 20대와 40대인 재소자 남성 두 명을 살인 혐의로 체포해 조사 중이다. 이들은 직접 만든 흉기를 이용해 왓킨스의 목을 노린 것으로 추정된다. 한 소식통은 더 선에 "사전에 계획된 공격처럼 보인다"며 "왓킨스가 어떤 사람이었는지와는 별개로 이 사건은 매우 끔찍하고 충격적"이라고 했다.

왓킨스는 1997년 결성해 2000년대 활발히 활동한 밴드 '로스트프로펫츠' 보컬로 수백만 장의 앨범을 판매한 유명 록스타다. 그러나 2013년 무려 13건의 아동 성범죄 관련 혐의가 유죄로 인정돼 징역 35년을 선고받았다. 같은 해 다른 멤버들은 성명을 통해 팀 해체를 발표했다. 당시 왓킨스에게 유죄를 선고한 존 로이스 판사는 "타락의 끝을 범죄를 저질렀다"며 "왓킨스는 사회적으로 위험인물이자 젊은 여성들은 왓킨스로부터 보호받아야 한다"고 판결했다.





왓킨스는 생후 11개월 영아를 성폭행한 사건을 포함해 여러 건의 13세 미만 아동 강간, 아동 강간 공모, 아동 음란물 촬영·제작·소지 혐의를 받았다. 이후 왓킨스는 영국 내 가장 보안이 높은 교도소로 꼽히며 '몬스터 맨션'으로 불리는 웨이크필드 교도소에 수감됐다. 해당 교도소는 흉악범이나 성범죄자들이 주로 모인 곳이다. 왓킨스는 복역 중이던 2023년 8월에도 다른 재소자들의 공격을 받은 적 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

