수원시, 버스요금 25일부터 인상

경기 수원시가 오는 25일부터 버스 요금을 올린다.

수원시는 물가 상승과 운송원가 증가, 이용객 감소 등으로 인한 운수업체의 경영난을 덜어주고, 안정적인 교통서비스를 유지하기 위해 25일부터 시내·마을·광역버스 등의 요금을 인상한다고 13일 밝혔다.

앞서 경기도와 수원시는 지난 8~9월 각각 소비자정책 심의위원회 버스 요금 조정안을 심의·의결했다.

이에 따라 교통카드 기준 ▲일반 시내버스와 마을버스 요금은 성인 1450원→1650원, 청소년 1010원→1160원, 어린이 730원→830원 ▲시내 좌석형 버스는 성인 2450원→2650원, 청소년 1820원→1860원, 어린이 1230원→1330원 ▲직행 좌석형과 광역급행형(M) 버스는 성인 2800원→3200원, 청소년 1960원→2300원, 어린이 1400원→1600원으로 각각 인상된다. 조정된 요금은 10월 25일 첫차부터 적용된다.





수원시 관계자는 "버스 운송원가 상승과 운수종사자 이탈 등으로 운수업계의 경영난이 가중되고 있다"며 "이번 요금 조정이 마을버스 업계의 경영 여건을 개선하고, 인력난을 해소하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

