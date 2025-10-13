경기정원문화박람회 16일 평택서 개막…19일까지 전시회 등 풍성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 평택에서 '제13회 경기정원문화박람회'가 열린다.

경기도는 오는 16일부터 19일까지 평택시농업생태원에서 '평택의 뜰, 일상에서 정원을 만나다'를 주제로, 다양한 정원작품 전시와 콘퍼런스, 정원산업 및 체험전, 문화공연 등을 개최한다고 13일 밝혔다.

작가정원, 기업·기관정원, 생활정원, 시민정원, 꼬마정원 등 총 17종 68곳의 정원이 조성되며, 평택의 정체성을 담은 '물의 정원'과 조선시대 오횡묵 평택군수를 기리는 테마정원 등 특화정원도 선보인다. 관람객들은 일상에서 정원을 즐길 수 있는 다채로운 작품들을 감상하며 정원문화의 매력을 느낄 수 있다.

박람회 기간에는 정원문화 확산을 위한 정원문화 콘퍼런스가 열린다. 올해 콘퍼런스는 ▲공공정원의 가치와 미래 ▲정원도시 과제와 전망 ▲함께 나누는 초록수다를 주제로 정원에 대한 다양한 담론을 공유한다.

제13회 경기정원문화박람회 포스터

또한 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램도 풍성하다. 홈가드닝 꿀팁, 천연퇴비 만들기, 나만의 향기정원 등 생활 속에서 바로 활용할 수 있는 정원교육·체험 프로그램이 마련됐다. 평택시 홍보대사인 가수 양지은(정원투어)과 브라이언(플라워클래스)이 참여하는 특별 프로그램도 운영된다.

정원산업 관련 업체들의 전시 및 판매가 이뤄지는 정원산업전, 평택의 맛을 한자리에서 즐길 수 있는 평택먹거리 장터와 푸드트럭, 예술인들이 함께하는 정원 공연도 준비돼 있어 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 생활 속 정원문화예술을 체험할 수 있다.

특히 정원해설사들이 전시된 정원을 해설하는 도슨트 프로그램을 운영해 관람객들이 정원을 보다 깊이 이해하고 감상할 수 있도록 한다.





이정수 경기도 정원산업과장은 "정원은 도민들에게 휴식과 치유를 선사하는 동시에 지역에 활력을 불어넣는 소중한 문화 자산"이라며 "2년여 동안 준비한 이번 박람회에서 정원의 즐거움과 가능성을 마음껏 체험해 보시길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

