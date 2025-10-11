국정자원 화재 피해 시스템 238개 복구…복구율 33.6%

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 마비된 709개 정부 전산망 시스템 중 238개가 복구됐다.
11일 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 오전 6시 기준 정상화된 시스템은 238개로 복구율은 33.6%다.
새롭게 복구된 시스템은 행정안전부 안전기준등록관리시스템, 개인정보보호위원회 털린내정보찾기, 고용노동부 과태료관리시스템, 해양수산부 해양환경정보 통합관리체계 등 7개다.
정부는 중요도와 영향력에 따라 정보시스템을 1∼4등급으로 분류한다. 중요도가 큰 1등급 시스템은 전체 40개 중 30개가 정상화돼 복구율은 75%를 기록했다. 2등급은 68개 중 32개(47.1%), 3등급은 261개 중 101개(38.7%), 4등급은 340개 중 75개(22.1%)가 복구됐다.
지금 뜨는 뉴스
정부는 전산 장비 신규 도입으로 오는 15일 이후부터는 복구되는 시스템이 빠르게 늘어날 것으로 기대하고 있다.
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>