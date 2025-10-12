[이번주 IPO]10월 셋째 주 수요예측·청약 일정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

이달(10월) 셋째 주에는 노타, 비츠로넥스텍, 이노테크가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆노타= 2015년 설립된 노타는 독자 개발한 AI 모델 최적화 플랫폼 '넷츠프레소'를 중심으로, 자원 제약이 큰 엣지 디바이스에서도 고성능 AI 모델을 효율적으로 구동할 수 있는 기술을 제공한다. 엔비디아, 삼성전자, 암(Arm), 퀄컴, 소니, 르네사스 등 글로벌 AI 반도체 선도 기업과의 협업을 통해 다수의 상용화 성과를 거뒀다.

총 291만6000주를 공모할 계획이며, 희망 공모가는 7600~9100원, 공모 예정 금액은 약 222억~265억원 규모다. 기관투자자 대상 수요 예측은 오는 14~20일, 일반 청약은 23~24일에 진행되며, 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

◆비츠로넥스텍= 비츠로넥스텍은 2016년 비츠로테크 특수사업부에서 물적분할 후 설립된 기업으로 ▲우주항공 ▲핵융합 ▲가속기 ▲플라즈마 등 첨단 과학 응용 분야를 핵심 사업으로 영위하고 있다. 지난해 기준 매출액은 304억원, 영업손실은 140억원을 기록했다.

총 440만주를 공모할 예정이다. 희망 공모가는 5900~6900원으로 예상 공모금액은 260억~304억원 규모다. 예상 시가총액은 1710억~1999억원에 이를 예정이다. 수요예측은 오는 16일부터 22일까지 진행되며, 일반청약은 27~28일 양일간 이뤄진다. 상장 주관은 NH투자증권이 맡았다.

◆이노테크= 2013년 설립된 이노테크는 신뢰성 환경시험 장비와 특수 시험장비 개발·제조에 특화된 '복합 신뢰성 환경시험 장비' 전문 기업이다. 복합 신뢰성 환경시험 장비는 전자제품과 부품이 온도·습도·진동·진공 등 가혹한 조건에서 성능 저하나 결함이 발생하는지를 검증하는 핵심 설비다. 해당 장비는 디스플레이, 반도체, 이차전지, 자동차 등 주요 산업에서 안정적 양산과 고품질 제품 출시에 필수적인 역할을 수행한다.





AD

총 176만주를 공모할 예정이다. 공모가 밴드는 1만2900~1만4700원이며, 이에 따른 총 공모금액은 227억~259억원 규모다. 수요예측은 오는 16일부터 22일까지이며, 일반 청약은 27~28일 양일간 진행 예정이다. 상장 주관은 KB증권이 맡았다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>