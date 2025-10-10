휴가 중 국정자원 찾은 李대통령 "국가 전산 자원 국방에 비견…확고한 재발 방지"

이 대통령, 10일 대전 국정자원 방문

현장서 복구 직원들과 간담회 개최…안전한 근무 환경 마련 지시

"전산 데이터는 국가 운영의 핵심…자부심 갖고 일해 달라"

9일 자정 기준 시스템 복구율 30.2%

연합뉴스

이재명 대통령이 10일 "국가 전산 자원의 중요도는 국방에 비견할 만하다"면서 "다시는 이런 일이 발생하지 않게 신속한 복구와 확고한 재발 방지 대책이 중요하다"고 말했다.

이 대통령은 휴가 중인 이날 대전 국가정보자원관리원(국정자원)을 방문해 이같이 강조하면서 "무엇보다 복구가 가장 중요하다. 예산이나 인력을 사용하는 데 효율적이고 신속하게 해달라"고 당부했다. 이 대통령은 공식적으로 연차를 사용했지만 사안의 중요성과 복구인력의 격려 필요성 등을 고려해 방문을 결정했다. 이날 현장 방문에는 윤호중 행정안전부 장관, 이재용 국정자원 원장, 하정우 AI 미래기획수석 등이 참석했다. 화재 발생 14일 만이다.

이 대통령은 우선 이 대통령은 먼저 화재구역 배터리를 모아 둔 냉각 침수조를 둘러본 뒤 실제 화재가 발생한 5층 전산실을 찾아 피해 상황을 점검했다. 김남준 대통령실 대변인은 "이 자리에서 이 대통령은 발화 요인에 대해 구체적으로 묻고, 적재방식에 대한 문제점은 없는지 등을 면밀하게 확인하기도 했다"고 설명했다.

시찰을 마친 이 대통령은 현장에서 간담회를 주재하고 행안부 장관으로부터 복구 진행 상황과 향후 조치 계획 등도 보고 받았다. 또한 국민 생활에 영향이 큰 주요 서비스의 신속한 복구 계획을 논의하는 한편 실무자들이 현장에서 느끼는 고충과 의견을 세심히 청취했다고 김 대변인은 전했다.

또한 이 대통령은 비상근무 중인 행안부와 복구업체 직원들이 신체적·정신적 위험에 노출되지 않도록 안전한 근무 환경을 마련해 줄 것을 지시하기도 했다. 이 대통령은 "이제 전산 데이터는 국가 운영의 핵심이라는 걸 온 국민이 느끼게 됐다"면서 "자부심을 갖고 일해달라"고 말했다. 이에 현장 근무자들은 명절 휴가도 반납한 채 밤낮으로 복구에 매진하고 있지만 기술적인 문제와 피로 누적 등 현실적 어려움도 크다고 전하면서 사명감을 갖고 최선을 다하겠다고 답변했다.

정부는 추석 연휴 동안 공무원 220명을 포함해 사업자 상주 인원 570명, 기술지원·분진제거 전문인력 30명 등 800여명의 인원을 투입해 시스템 복구에 총력을 기울여 왔다. 9일 자정 기준 214개 행정정보시스템이 복구된 상태다. 연휴 시작 전인 2일 오전 6시 기준 복구율 17%에서 이날 복구율은 30.2%로 약 13%포인트 높아졌다. 1등급 시스템도 40개 중 30개가 복구 완료됐다.

연합뉴스

특히 국정자원 통합운영관리시스템인 '엔탑스(nTOPS)'가 명절 새 복구되면서 대전센터 시스템 목록이 기존 647개에서 709개로 늘어났다. 일부 시스템이 기능별로 세분화하며 목록 수가 증가했다. 그동안 엔탑스를 이용할 수 없어 남아 있는 문서나 직원들의 기억을 기반으로 목록을 작성했는데, 엔탑스가 복구되면서 이제야 정확한 현황이 나오게 된 것이다.

정부는 화재가 발생한 5층 전산실 시스템 복구 계획을 구체화했다. 당초 대구센터 민관협력 클라우드로 이전해 복구할 예정이었는데, 일부 시스템은 대전센터 안에서 장비를 조달해 복구하기로 했다. 이에 따라 대전센터에서는 5, 6전산실에 신규 장비를 설치해 시스템을 복구하고, 대구센터로 이전하는 시스템은 민간 클라우드사와 소관부처 협의를 마치는 대로 이전할 계획이다. 대전센터 내에서 복구하기로 한 시스템 중에는 국민비서, 국민신문고, e하늘장사정보시스템 등 주요 시스템이 포함됐다.





한편 지난 3일에는 국가전산망 장애 사태를 수습하던 행안부 서기관급 공무원이 정부세종청사에서 사망하는 사고가 발생했다. 이와 관련해 정부는 지난 3일 국정자원 복구 담당 공무원이 숨진 뒤 전문심리상담사를 정부세종청사, 국정자원 대전센터 의무실에 상주하도록 했다. 연휴 기간 중대본 회를 축소해 업무를 효율화하고, 직접 복구 업무 외 인력들은 우선순위를 조정해 연휴 중 휴식을 취하게 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

