양주시, 내일을 바꾸는 취업전략…일자리박람회 취업특강 개최

일자리박람회, 취업특강 개최 강연자 황인

11월 18일 개최…선착순 접수





경기 양주시가 오는 11월 18일 오후 1시 경기섬유종합지원센터 대강당(지하 1층)에서 '2025 양주시 일자리박람회 취업특강'을 개최한다.

'2025 양주시 일자리박람회 취업특강' 포스터. 양주시 제공

이번 특강은 '내일을 바꾸는 취업전략'을 주제로, 구직자들에게 실질적이고 효과적인 구직 노하우를 제공하기 위해 마련됐다.

강연은 유튜브 채널 '황엔터'로 잘 알려진 황인 대표강사(前 한국야쿠르트)가 맡는다. 황 강사는 tvN '유퀴즈온더블럭' '취업의 신' 편, MBC 라디오 '굿모닝 FM 장성규입니다' 특집 등에 출연해 취업 분야에서 공감을 이끌어온 인물이다.

행사 당일 강연은 양주시 공식 유튜브 채널을 통해 생중계되며, 참가 희망자는 10일부터 QR코드를 통해 사전 접수 후 참여할 수 있다.





양주시 관계자는 "이번 특강은 청년층은 물론 중장년 구직자까지 모두에게 도움이 될 수 있는 실전 취업 전략을 다룰 예정"이라며 "많은 시민들이 참여해 취업 경쟁력을 높이는 기회가 되길 바란다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

