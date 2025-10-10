양평군, 도시농업과 치유농장 연계 '원예치료 전문가반 현장 워크숍' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 308명 참여 실습 중심 교육으로 도시농업 전문 인력 양성 기반 마련

경기 양평군(군수 전진선)은 도시농업 활성화와 전문 인력 양성을 위한 '2025년 원예치료 전문가반 현장 워크숍'을 지난 7월 9일부터 10월 1일까지 성공적으로 추진했다고 10일 밝혔다.

양평이 도시농업 활성화와 전문 인력 양성을 위한 '2025년 원예치료 전문가반 현장 워크숍'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 양평군 제공

이번 워크숍은 2025년 원예치료반 수료생 308명을 대상으로 양평군 관내 9개 치유농장에서 총 12회에 걸쳐 실습 중심의 현장 교육 프로그램으로 구성됐다.

교육에서는 △원예 △미생물 △자연순환 △곤충 △천연 염색 △치유음식과 전통문화 △산림치유 사례 등 다양한 주제를 통해 도시농업의 치유적 가치와 실천 방안이 체계적으로 다뤄졌으며, 도시농업과 치유농장을 연계한 맞춤형 현장 체험 프로그램으로 참가자들에게 높은 만족도를 얻었다.

교육에 참여한 한 수료생은 "양평 곳곳에 이런 다양한 프로그램이 가능한 치유농장이 있는 줄 몰랐다"며 "현장 체험을 통해 책이나 강의로는 얻을 수 없는 많은 것들을 배울 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

이번 현장 기반의 교육은 참여자들이 도시농업 및 치유농업의 실제 적용 사례를 직접 체험함으로써, 향후 관련 분야에서의 활동에 실질적인 도움을 줄 수 있는 기회를 제공했다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

전진선 양평군수는 "이번 워크숍은 도시농업이 단순한 텃밭 활동을 넘어, 심리적·사회적 치유에 기여할 수 있는 영역임을 보여주는 계기가 됐다"며 "향후 원예복지사 자격 취득을 통한 전문 인력 양성 및 지역사회 복지와의 연계를 적극적으로 추진할 계획"이라고 말했다.





한편, 양평군은 이번 워크숍의 성과를 바탕으로 △지역 밀착형 치유농업 프로그램 확대 △도시농업 기반 취·창업 지원 △도농복합 도시 및 치유 관계망 강화 등 후속 사업을 지속적으로 이어갈 방침이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

