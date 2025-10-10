연천군, 풍년 기원 벼베기 행사…"연진벼, 지역 대표 브랜드로 자리매김"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 연천군은 지난 2일 연천군농업인단체협회(회장 이윤규)가 주관하여 청산면 장탄리에서 벼베기 행사를 개최했다.

김덕현 연천군수(뒷줄 왼쪽 네 번째)와 경기도의회 윤종영 의원, 연천군의회 의원, 농협 조합장, 지역농업인, 유관기관 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 지난 2일 풍년을 기원하는 벼베기 행사를 개최하고 있다. 연천군 제공

이번 행사는 김덕현 연천군수와 경기도의회 윤종영 의원, 연천군의회 의원, 농협 조합장, 지역농업인, 유관기관 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 풍년을 기원하는 벼베기 행사를 성황리에 진행됐다.

본격적인 수확기를 맞아 마련된 이번 행사는 농업의 소중함을 되새기고 농업인들의 노고를 격려하기 위해 기획됐다. 김덕현 연천군수는 논에 직접 들어가 콤바인을 운전하며 벼베기를 시연했고, 이어 농업인들과 오찬을 함께 나누며 한 해 농사의 결실을 축하하는 뜻깊은 시간을 가졌다.





김덕현 연천군수는 "대한민국 쌀인 연진벼가 지역을 대표하는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 농민과 함께 희망을 키워가겠다"며 "이번 행사가 군민 모두가 마음의 여유를 찾고, 내일의 미래를 함께 설계하는 소중한 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

