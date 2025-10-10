마포구 여성축구단, 전국 대회서 ‘우승’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전주시 한옥마을배 결승전서 3대 0 승리

서울 마포구(구청장 박강수)는 구가 지원하는 마포구 여성축구단(단장 박종래)이 ‘제8회 전주시 한옥마을배 전국 여성 축구대회’에서 챔피언에 등극했다고 10일 밝혔다.

마포구 여성축구단이 ‘제8회 전주시 한옥마을배 전국 여성 축구대회’에서 우승했다. 마포구 제공.

지난달 27~28일 전주 덕진체련공원과 완산체육공원에서 열린 이번 대회에서 마포구 여성축구단은 결승전에서 서울 강동여성축구단을 3대 0으로 꺾고 우승을 차지했다.

마포구 여성축구단은 예선 첫 경기에서 광주시 여성축구단에 2대 2 승부차기 패배를 당하며 주춤했으나 곧이어 3경기를 연달아 승리하며 결승에 진출했다. 결승에서 보여준 탄탄한 경기력과 조직력으로 정상에 올랐다.

2000년 창단한 마포구 여성축구단은 지난해 같은 대회에서 준우승을 차지했고, 2024 서울시민 축구리그에서 3위를 기록하는 등 꾸준히 상위권 성적을 내왔다. 이번 우승으로 전국 최강 여성축구단으로 자리매김하게 됐다.

마포구는 여성 축구 저변 확대와 지역 생활체육 문화 육성을 위해 지속적으로 지원해 왔으며, 이번 성과는 그 노력의 결실이라는 평가를 받고 있다.





박강수 마포구청장은 “생업과 병행하며 축구에 매진해 온 선수들의 노고에 깊이 감사드린다”며 “이번 우승은 선수들의 헌신과 노력으로 이루어진 값진 성과로, 여성축구단의 활약이 지역 여성들에게 큰 귀감이 될 것”이라고 말했다. 박 구청장은 “마포구는 앞으로도 여성 축구를 포함한 생활체육 전반을 적극적으로 지원하고 주민 모두가 스포츠와 함께 건강한 삶을 누릴 수 있도록 하겠다”고 강조했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

