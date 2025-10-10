최휘영 장관, 브라질과 평가전 앞둔 축구대표팀 응원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최휘영 문화체육관광부 장관이 10일 서울월드컵경기장에서 열리는 대한민국과 브라질 남자축구 국가대표 평가전 현장을 찾는다.

문체부는 최휘영 장관이 우리 선수단을 격려하고 경기 시작 전 응원의 말을 전할 계획이라고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관 [사진 제공= 문화체육관광부]

AD

홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀은 이날 오후 8시부터 국제축구연맹(FIFA) 순위 6위인 전통의 축구 강호 브라질을 상대로 평가전을 치른다.

FIFA 순위 23위인 대한민국은 역대 브라질과의 A매치에서 1승7패를 기록하고 있다. 최근에는 '2022 카타르 월드컵' 16강전에서 브라질에 1대4로 졌다.





AD

최휘영 장관은 "이번 평가전이 내년으로 다가온 '2026 북중미 월드컵'을 대비해 우리 대표팀의 전술적 완성도를 높이는 기회가 되었으면 좋겠다"며 "세계 축구 강호 브라질을 상대로 자신감을 갖고 경기에 임해 주길 바란다"라고 밝혔다. 이어 "특히 한글날을 맞이해 선수들이 한글로 이름을 새긴 유니폼을 입고 뛰는 오늘 경기는 우리 문화와 스포츠가 함께하는 것인 만큼 더욱 의미가 깊다"고 덧붙였다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>