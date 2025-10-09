넥써쓰, 두바이 DMCC와 파트너십…블록체인·게임 거점 삼는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두바이 자유무역지구 DMCC와 전략적 협력

현지법인 설립한 넥써쓰, 글로벌 파트너십 확대

DMCC "韓 기업 사업기회 제공 플랫폼 마련"

넥써쓰(NEXUS)가 8일 두바이 프리존(자유무역지구) 중 하나인 '두바이 복합상품센터(DMCC)'와 파트너십을 체결하고 블록체인·게임 생태계 확장을 위한 전략적 협력 방안을 논의했다.

장현국 넥써쓰 대표(왼쪽에서 네번째)가 8일 두바이 복합상품센터(DMCC)와 파트너십을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 넥써쓰 제공

이번 파트너십을 통해 넥써쓰는 DMCC 게임 생태계 협력 파트너로서 ▲게임 스튜디오 온보딩 및 액셀러레이션 프로그램 운영 ▲웹3·인공지능(AI) 스타트업 대상 펀딩 및 글로벌 투자 네트워크 연결 ▲아시아를 포함한 글로벌 파트너사 유치 ▲해커톤·세미나 등 공동 이벤트 주최를 추진한다.

DMCC는 이에 맞춰 ▲게임 생태계 협력 파트너 지위 부여와 공동 마케팅 ▲정부·투자·거래소·인큐베이터 등과의 네트워킹 지원 ▲MENA(중동·북아프리카) 지역 퍼블리싱 및 시장 진입 가이드 제공 ▲두바이 DMCC의 랜드마크 빌딩인 '업타운 타워' 내 오피스 공간 등 시설과 인프라 지원을 수행한다.

특히 넥써쓰는 지난 4월 두바이에 현지 법인을 설립해 중동과 유럽 등 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다. DMCC는 전 세계에서 가장 큰 자유무역지구 중 하나로 2만4000개 이상의 기업이 입주해 있으며 두바이를 글로벌 무역·투자 허브로 구축하기 위한 핵심 기관이다.

장현국 넥써스 대표는 "이번 파트너십을 계기로 두바이를 글로벌 블록체인과 게임 생태계의 핵심 거점으로 삼아 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

이어 "두바이는 구조적이고 체계적이며 확장 가능한 시장 수요를 구축한다는 점에서 크로쓰 생태계(블록체인 기반 게임 플랫폼)가 추구하는 바와 닮아 있다"며 "이번 협력을 통해 스타트업과 게임 스튜디오, 글로벌 파트너사들이 함께 성장하는 선순환 구조를 실현하겠다"고 덧붙였다.

아흐메드 함자 DMCC 프리존 총괄 책임자는 "한국 기업들에게 즉각적인 사업 기회와 장기적 가치를 제공하는 플랫폼을 마련할 것"이라고 밝혔다. 그는 "이번 협력은 DMCC가 차세대 글로벌 기술 기업들이 두바이에서 새로운 형태의 혁신과 성장을 이끌 수 있는 최적의 거점으로 자리매김하기 위한 중요한 단계"라고 했다.





한편 DMCC에는 140개 이상의 글로벌 게임사들을 비롯해 글로벌 가상자산 거래소 바이비트, 블록체인 전문매체 코인텔레그래프, 솔라나 파운데이션 등 650여개 블록체인 기업들이 입주해 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

