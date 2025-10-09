대구 동화사, 스님들의 산중 장터 '승시'가 열리네요…정수라·뉴진스님 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10일∼12일 개최

씨름이벤트 등 풍성

대구시가 후원하고 대한불교조계종 제9교구본사 동화사가 주관하는 '제15회 팔공산 산중전통 장터 승시'가 10일부터 12일까지 3일간 대구시 동구 동화사에서 열린다.

승시는 고려시대부터 조선시대까지 이어져 온 스님들의 산중 전통장터 문화에서 비롯된 축제로, 물물교환과 나눔을 실천하던 풍속을 현대적으로 계승하며 올해로 15회째를 맞이한다.

스님들의 산중장터 승시 포스터

이번 축제는 스님들의 물물교환 재연, 승가 법고대전, 승시 골든벨 및 사경대회, 꽃공양 전시회, 명상(싱잉볼) 체험 등 불교 전통문화를 직접 보고 체험할 수 있는 다양한 프로그램으로 꾸며진다.

특히 올해는 국가무형유산으로 선정된 사찰음식을 주제로 한 체험과 전시, 판매 부스를 통해 전통음식의 가치를 널리 알릴 예정이다.

축제 첫날인 10일 오전에는 동화사 풍물패 공연이 펼쳐지고, 오후에는 동화문에서 통일약사대불까지 이어지는 취타대 행렬과 함께 오후 2시 통일대전 특설무대에서 개막 법요식이 진행된다.

이어 오후 5시부터 시작되는 개막 축하공연에는 뮤지컬 경연 대상팀을 비롯해 남경주, 정수라, 이희문, 뉴진스님이 무대에 올라 세대와 장르를 아우르는 다채로운 무대를 선보인다.

11일에는 '승시대전'이 열린다. 씨름·족구·탁구대회와 승가 법고대전을 통해 스님들의 유쾌한 대결과 열정적인 모습을 볼 수 있으며, 천상의 소리단과 한예종 성악반의 무대가 이어져 깊은 울림과 감동을 선사한다.

마지막 날인 12일에는 대경대학교 태권도 시범, 승시 골든벨, 사경대회와 함께 씨름선수 이태현과 함께하는 씨름(시념인) 이벤트가 진행된다. 폐막 공연은 '다시 만나요 승시' 주제로 국악인 이윤아, 강태관, 장구의 신 박서진이 무대에 올라 축제의 대미를 장식한다.

축제 기간 중 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 승시마당(승시재연, 지역농산물 장터, 사찰음식 판매), 체험마당(사찰 소리체험, 전통놀이 한마당, 스님과의 차담), 전시마당(가을국화와 함께하는 '법계도', 장엄등 한마당, 사찰음식 전시) 등 상설프로그램도 운영한다.

한편 대구시는 연휴 직후 나들이객 증가에 대비해, 주말에는 동대구역에서 행사장까지 운행하는 '급행1번' 노선버스를 2대 증차해 배차 간격을 13분에서 11분으로 단축한다. 또한 축제 기간 중 씨네80~행사장 입구 간 셔틀버스 5대, 동화사 봉황문~선원주차장 간 전기차 3대를 운행해 관람객의 안전과 편의를 지원할 예정이다.





김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "추석 연휴의 풍성함에 이어 시민들에게 우리 지역의 소중한 문화유산인 '승시'가 전통과 문화를 체험하는 또 다른 선물이 되기를 바란다"며, "특히 행사 관계자들은 관람객 안전에 최선을 다해 달라"고 당부했다.





