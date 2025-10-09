속초시, '노후상수도 정비사업' 선정…깨끗한 수돗물 공급 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총사업비 411억원 규모…국비 205억원 확보

2031년까지 노후 상수관로 52.7㎞ 정비

유수율 85% 목표…안정적 수돗물 공급에 총력

강원도 속초시가 환경부 주관 노후상수도 정비사업의 2026년 신규 사업 대상지에 선정됐다.

이병선 속초시장이 지난 9월 시민안심 갈수기 대비 급수시설 점검회의를 진행하고 있는 모습. 속초시 제공

AD

이에 따라 총사업비 411억원 가운데 205억원을 국비로 확보하게 된 속초시는 안정적인 수돗물 공급 환경 조성에 박차를 가할 계획이다.

노후상수도 정비사업은 노후 상수관망으로 인한 누수와 수질 문제를 해결하고, 깨끗하고 안전한 물 공급을 실현하기 위해 환경부가 2017년부터 추진 중인 국책 사업이다.

이번 노후상수도 정비사업은 2026년부터 2031년까지 6년간 추진된다.

사업대상지는 유수율 85% 달성을 목표로 한다.

연차별로 장사·노학·조양·청호·대포·설악·도문·교동 일원의 노후 상수관로 52.7㎞를 정비, 연간 약 90만t의 누수를 절감할 계획이다.

속초시는 2018년 3월부터 '지방상수도 현대화 사업 (노후상수도 정비사업)'을 추진해 장사·영랑·동명·중앙·청학·교동 일원의 노후 상수관로 25㎞를 정비한 바 있다.

이를 통해 해당 지역의 유수율을 59.3%에서 92.4%까지 끌어올려 연간 약 130만t의 누수를 절감하는 성과를 거뒀다.

속초시는 주요 상수원인 쌍천의 지형적 특성으로 인한 만성적 물 부족 문제를 해결하기 위해 암반관정 개발과 지하댐 건설 등 원수 확보 노력을 기울여왔다.

이병선 속초시장이 지난 9월 시민안심 갈수기 대비 급수시설 점검회의를 진행하고 있는 모습. 속초시 제공

그러나 이 같은 원수 확보만으로는 한계가 있다고 판단, 유수율 향상 중심의 상수도 관리 체계로 전환해 원수 부족에 대응할 방침이다.

이 같은 방침은 20년 이상 노후화된 상수관로 정비를 통한 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급 기반 마련에 큰 도움이 될 전망이다. 또한, 상수관로 누수로 인한 지반 침하(싱크홀) 등 안전사고 예방에도 크게 기여할 것으로 기대된다.





AD

이병선 속초시장은 "안정적인 수돗물 공급은 시민들의 건강한 삶과 직결된 만큼 지속이고 적극적인 상수관망 관리로 시민들이 안심하고 깨끗한 물을 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>