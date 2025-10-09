속초시, '노후상수도 정비사업' 선정…깨끗한 수돗물 공급 박차

총사업비 411억원 규모…국비 205억원 확보
2031년까지 노후 상수관로 52.7㎞ 정비
유수율 85% 목표…안정적 수돗물 공급에 총력
강원도 속초시가 환경부 주관 노후상수도 정비사업의 2026년 신규 사업 대상지에 선정됐다.
이에 따라 총사업비 411억원 가운데 205억원을 국비로 확보하게 된 속초시는 안정적인 수돗물 공급 환경 조성에 박차를 가할 계획이다.
노후상수도 정비사업은 노후 상수관망으로 인한 누수와 수질 문제를 해결하고, 깨끗하고 안전한 물 공급을 실현하기 위해 환경부가 2017년부터 추진 중인 국책 사업이다.
이번 노후상수도 정비사업은 2026년부터 2031년까지 6년간 추진된다.
사업대상지는 유수율 85% 달성을 목표로 한다.
연차별로 장사·노학·조양·청호·대포·설악·도문·교동 일원의 노후 상수관로 52.7㎞를 정비, 연간 약 90만t의 누수를 절감할 계획이다.
속초시는 2018년 3월부터 '지방상수도 현대화 사업 (노후상수도 정비사업)'을 추진해 장사·영랑·동명·중앙·청학·교동 일원의 노후 상수관로 25㎞를 정비한 바 있다.
이를 통해 해당 지역의 유수율을 59.3%에서 92.4%까지 끌어올려 연간 약 130만t의 누수를 절감하는 성과를 거뒀다.
속초시는 주요 상수원인 쌍천의 지형적 특성으로 인한 만성적 물 부족 문제를 해결하기 위해 암반관정 개발과 지하댐 건설 등 원수 확보 노력을 기울여왔다.
그러나 이 같은 원수 확보만으로는 한계가 있다고 판단, 유수율 향상 중심의 상수도 관리 체계로 전환해 원수 부족에 대응할 방침이다.
이 같은 방침은 20년 이상 노후화된 상수관로 정비를 통한 안정적이고 깨끗한 수돗물 공급 기반 마련에 큰 도움이 될 전망이다. 또한, 상수관로 누수로 인한 지반 침하(싱크홀) 등 안전사고 예방에도 크게 기여할 것으로 기대된다.
이병선 속초시장은 "안정적인 수돗물 공급은 시민들의 건강한 삶과 직결된 만큼 지속이고 적극적인 상수관망 관리로 시민들이 안심하고 깨끗한 물을 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
