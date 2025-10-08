공부 잘 하는 약이라고? 청소년 ADHD 치료제 처방 '급증'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 12만2906명

5년간 2.6배 넘게 급증

최근 5년간 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제를 처방받은 청소년 환자 수가 두 배 이상 급증한 것으로 집계됐다.

국회 교육위원회 소속 국민의힘 김대식 의원(부산 사상)이 8일 건강보험심사평가원에서 제출받은 '최근 5년간 ADHD 치료제 처방 현황'을 분석한 결과, 2020년 4만7266명이던 청소년 처방 환자 수가 매년 증가해 지난해에는 12만2906명으로 2.6배 넘게 급증했다.

성별로 보면 남학생은 2020년 3만 7824명에서 지난해 8만 9258명으로 약 2.4배 늘었다. 여학생은 같은 기간 9442명에서 3만 3648명으로 약 3.6배 늘어 더 높은 증가폭을 보였다.

연령별로는 10∼14세 환자가 가장 많았지만, 15∼19세 청소년 집단에서 증가율이 높았다.

김 의원은 "ADHD 치료제는 필요한 환자에게는 필수적 약물이지만, 성적을 올리는 데 도움이 되는 약이라는 잘못된 인식이 퍼지며 청소년 오남용 위험도 커지고 있다"며 "치료제 처방을 받는 청소년이 급격히 늘어나는 데도 교육청과 보건당국 간 관리 체계가 사실상 없는 것은 심각한 문제"라고 강조했다.

이어 "복용 관리 강화, 부작용 모니터링, 교사·학부모 대상 교육 등 다각적인 관리가 필요하다"면서 "입법 활동을 통해 ADHD 치료제의 안전한 사용을 보장할 수 있는 법적·제도적 관리 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.





한편, 국내 ADHD 환자의 증가로 ADHD 치료제인 '메틸페니데이트'의 국내 처방량도 급증했다. 지난해 처방량 9000만개, 처방 환자 수 33만7000명을 넘어서며 역대 최대를 기록했다. 2일 식품의약품안전처에서 매년 발표하고 있는 '의료용 마약류 취급현황' 통계에 따르면, 최근 5년간 국내 메틸페니데이트 처방량은 지난 2020년 3771만개에서 지난해 9020만개로 연평균 24.4% 증가했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

