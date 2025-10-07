경기도 지원 스타트업 '에바' 전기차 충전시설 270억원 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 지원 스타트업 '에바'가 전기차 시설 혁신으로 충전 난민 해소에 앞장서고 있다.

경기도는 판교테크노밸리 입주기업 '에바(EVAR)'가 최근 270억원 규모의 이동식 전기차 충전시설 제작·구매 사업 계약을 체결하는 등 국내외 전기차 충전시장 공략에 속도를 내고 있다고 7일 밝혔다.

에바는 2022년 경기도 '글로벌 스타트업 육성사업'의 사업화 지원을 받은 대표 스타트업이다.

에바는 삼성전자 사내벤처 프로그램 C랩에서 분사해 2018년 설립된 전기차 충전솔루션 전문기업으로, 세계 최초 자율주행 자동충전 로봇과 이동형 충전기를 개발해 시장을 개척했다. 이번에 수주한 충전시설 사업은 전국 산간·응급·임시시설 등 충전 사각지대에 충전기를 직접 운반해 서비스를 제공하는 방식으로, 전기차 충전 인프라의 실질적 확대를 의미한다.

에바의 전기차 충전시설

사업은 한국자동차환경협회가 발주했으며, 총 151대(270억 원)의 이동식 충전시설을 전국에 보급하는 내용이다. 에바는 채비, 이온어스와 컨소시엄을 구성해 사업에 참여해 최종 계약을 체결했다. 이는 단일 스타트업이 공공 부문에서 이룬 의미 있는 성과로, '충전 난민' 해소에 기여할 것으로 기대된다.

경기도는 에바 사례를 통해 판교테크노밸리의 혁신 스타트업들이 정책적 지원을 통해 실질적인 투자유치와 글로벌 진출 성과를 거둔데 주목하고, 향후 해외 진출 스타트업의 성장 발판 마련에 힘쓸 계획이다.





정한규 경기도 첨단모빌리티산업과장은 "에바는 기술력과 시장개척 모두를 성공적으로 이룬 경기도 스타트업의 대표 모델"이라며 "앞으로도 전기차 생태계를 선도할 수 있는 혁신 기업을 발굴하고, 도내 기업이 세계 무대에 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

