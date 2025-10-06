추석 당일 공방 지속한 여야…"극우정당 vs 李정권 민생 무너뜨려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주 "국힘, 대통령 흠집 내기·거짓선동"

국힘 "정치가 할일은 민생…현실은 반대"

더불어민주당 김병기 원내대표와 문진석 원내운영수석부대표(왼쪽 사진), 국민의힘 송언석 원내대표와 유상범 원내운영수석부대표(오른쪽 사진). 연합뉴스

AD

여야가 추석 당일인 6일에도 민생경제와 국가정보자원관리원 화재로 인한 국가 전산망 마비 사태, 공무원 사망, 이재명 대통령 부부 '냉장고를 부탁해' 예능 프로그램 출연 등의 사안을 두고 공방을 지속했다.

민주당 백승아 원내대변인은 추석인 이날 오후 서면 브리핑에서 "국민의힘은 추석에도 끝내 정쟁을 멈추지 않았다"며 "국민 분열을 부추기는 극우정당은 국민의 심판을 받을 것"이라고 말했다.

국민의힘이 이 대통령 부부의 예능 프로그램 출연을 비판한 것을 두고서는 "국민 통합과 민생 회복은 뒷전이고, 대통령 부부의 방송 출연까지 트집 잡으며 오직 대통령 흠집 내기와 거짓 선동에 매달리고 있다"고 비판했다.

더불어민주당 문진석 원내수석부대표, 백승아 원내대변인. 연합뉴스

그는 국민의힘에서 이 대통령을 겨냥해 제기한 '48시간 실종설'이 명백한 허위라며 "대통령은 국가정보자원관리원 화재 발생 등 긴박한 상황에서 사태 수습을 진두지휘하면서 현장 점검과 재발 방지 논의를 이어갔다"고 주장했다.

이어 "이 대통령은 이와 동시에 국민에게 친근하게 다가가고 K푸드를 홍보하기 위해 방송을 준비한 것"이라며 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 K푸드와 K콘텐츠를 세계에 알리는 문화 외교의 일환으로 출연을 하는 것이라고 거듭 강조했다.

백 원내대변인은 "국민의힘의 행태는 국가 위기 앞에서도 정쟁만 일삼는 극우 정치의 전형"이라며 "민주당은 민생과 개혁, 진실과 문화외교를 통한 국가 브랜드 제고로 응답할 것"이라고 부연했다.

장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부가 대통령과의 여야 지도부 회동이 예정된 8일 국회에서 회의실로 이동하고 있다. 2025.9.8 김현민 기자

이날 앞서 장동혁 국민의힘 대표는 페이스북을 통해 "이재명 정권이 무너뜨린 나라와 민생을 국민의힘이 바로 세우겠다"며 "늘 국민의 곁에서 국민의 어려움을 덜어드리고, 민생을 따뜻하게 챙기겠다. 어떤 위협에도 굴복하지 않고 앞장서겠다"고 밝혔다.

그는 "경제는 활력이 떨어지고, 국민 지갑은 얇아졌다. 청년들은 어깨가 축 처졌고, 소상공인과 자영업자의 한숨은 깊어지고 있다"며 "지금 정치가 해야 할 일은 오직 민생"이라고 강조했다.

하지만 "현실은 정반대"라며 "국가 전산망이 불타서 초유의 국가 마비 사태가 일어났다. 소상공인들은 대목 장사를 망치고, 국민은 민원을 처리하지 못해 발을 동동 굴렀다"고 지적했다.

이어 "대통령은 또 보이지 않았다. 사고 수습은 공무원들에게 맡겨둔 채 예능을 찍고 있었다"며 "이 와중에 책임의 무게에 짓눌린 공무원 한 분의 안타까운 소식은 국민의 마음을 먹먹하게 만들었다"고 말했다.

이어 "추석 연휴를 앞두고 '절대 존엄' 김현지 (부속실장)를 보호하기 위해 이진숙 전 방송통신위원장에 대해 불법적이고 위법적인 체포 쇼를 벌였다"며 "이재명 정권의 총체적 무능과 무책임을 국민이 더는 용납하지 않을 것"이라고 주장했다.





AD

박성훈 수석대변인도 논평을 통해 "올해 한가위는 유난히 무겁다"며 "국가 핵심 전산망 마비, 관세 협상 교착 등으로 국민의 허탈감이 크다"고 지적했다. 이어 "지금 국민이 바라는 것은 제 역할을 다하는 정부"라며 "국민의힘은 국민이 다시 희망을 볼 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>