"트럼프, 1일부터 부과한다던 의약품 100% 관세 연기"

다국적 제약사들과 협상 진행 상황 등 감안

미국 도널드 트럼프 행정부가 1일(현지시간)부터 시행하려던 수입 의약품 '100% 관세' 부과를 미루기로 했다는 보도가 나왔다.

미국 정치전문 매체 폴리티코에 따르면 백악관 당국자는 이날 다국적 제약회사들과 협상을 진행 중인 상황에서 의약품 관세를 실행하기 위한 계획을 잠정적으로 중단했다고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 25일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "미국에 의약품 제조 공장을 건설하고 있지 않으면, 1일부터 모든 브랜드 의약품(특허가 만료된 오리지널 의약품을 복제한 의약품 중 특정 상표명으로 판매되는 제품) 또는 특허 의약품에 대해 100%의 관세를 부과할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 이 같은 SNS 발표를 구체화하는 행정명령 등에 서명했다는 소식은 2일 오후 현재까지 나오지 않았다. 의약품 관세 부과에 뜸을 들이는 것은 외국 메이저 제약회사들과 협상을 벌이고 있어서다.

트럼프 대통령의 의약품 '100% 관세' 부과 계획 발표 이후 화이자가 먼저 움직였다. 화이자는 지난달 30일 미국 내 신약 판매 가격 인하와 700억 달러(98조원) 규모의 대미 투자 계획을 발표했고, 트럼프 대통령은 화이자에 대한 '3년 관세 유예' 약속으로 화답했다.





화이자에 이어 다른 다국적 제약사들도 대미 투자, 대미 판매가 인하 등을 놓고 미국 정부와 협상하고 있는 상황에서 미국은 일단 의약품 관세 부과 일정을 다소 늦추는 형국이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

