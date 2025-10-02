새울원자력, 추석 맞아 지역 사랑 나눔 실천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍성한 한가위, 고향서 사랑을 전합니다!

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 지난 1일과 2일, 추석 명절을 맞아 울주군 서생지역에서 복지단체와 취약계층을 대상으로 다양한 나눔 활동과 지역 봉사활동을 펼쳤다.

먼저, 1일, 신암과 신리마을 일대에서 추석 맞이 환경정화 봉사활동을 시행했다.

이번 활동은 명절을 맞아 고향을 찾은 지역주민들에게 깨끗하고 쾌적한 환경을 제공하기 위해 시행했으며 활동에 참여한 새울본부 직원들은 해안과 주택가를 돌며 쓰레기를 수거했다.

또 2일에는 명절을 맞아 남부권 지역아동센터에서 울주군 관내 복지단체 33곳에 지원할 쌀 372포와 배 162박스를 전달하며 따뜻한 마음과 풍성한 먹거리를 함께 나눴다.

이날 새울본부는 간절곶나눔회와 함께 '사랑의 밑반찬 배달' 봉사활동도 진행했다. 매달 2회, 간절곶나눔회가 직접 조리한 밑반찬을 서생면에 거주하는 독거노인, 장애인 가구 등 취약계층 35세대에 전달하고 있다.

소유섭 새울원자력본부장은 "추석 명절에 행복한 시간을 보내시길 바란다"라며 "앞으로도 지역 내 사회적 취약계층에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다"라고 말했다.





새울본부는 매년 추석, 설 맞이 나눔 활동을 비롯해 사랑 나눔 김치 나눔, 찾아가는 이동복지관 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치며 지역 복지 향상에 기여하고 있다.





