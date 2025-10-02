구미시, ‘2025 제16회 구미 한가위 전통연희축제’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 6~7일전국 최고 수준 전통공연과 체험 프로그램으로 귀성객과 시민 맞이

김덕수패사물놀이·오정해 등 화려한 출연진

전통문화체험 부스 운영으로 색다른 즐거움 선사

구미시는 '2025 제16회 구미 한가위 전통연희축제'를 10월 6일부터 7일까지 2일간 금오산 분수 광장 특설무대에서 개최한다.

이번 축제는 추석 명절을 맞아 고향을 찾은 귀성객들과 구미 시민들에게 다채로운 전통 국악 공연과 체험 프로그램을 선보여 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

AD

2010년부터 이어진 '구미 한가위 전통연희축제'는 전통연희예술의 발전과 대중화를 위해 매년 추석 명절에 열리는 야외축제로, 구미를 대표하는 명절축제로 자리 잡았다. (사)한국전통연희단체총연합회 경상북도지회(대표 박정철)가 주최하고, 경상북도와 구미시가 후원한다.

축제 첫날인 6일에는 ▲김덕수패사물놀이의 흥겨운 사물놀이와 ▲국악인 오정해 등의 공연으로 화려한 개막을 알린다.

7일에는 ▲민진기 국악예술단, ▲우리소리국악원, ▲구미문화원 풍물단 등 전문연희단체, 지역동아리단체의 다양한 공연이 펼쳐지며, 한두레마당예술단의 연희판굿 공연을 끝으로 폐막공연을 마무리한다.

또한 전통차 시음, 한지공예, 천연염색, 악기체험 미니줄타기 등 다양한 전통문화체험 가 운영되어 시민들에게 특별하고 색다른 체험 기회를 제공한다.





AD

김장호 구미시장은 "이번 한가위 전통연희축제가 우리 고유의 전통K-컬쳐를 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며,"다양한 공연과 체험을 통해 시민 모두가 함께 즐기고 소통하는 풍성한 한가위가 되길 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>