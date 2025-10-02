구미시, 거의1지구 도시개발사업 체비지 10월부터 순차매각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

단독주택용지, 근린생활시설용지 총119필지, 10월부터 순차매각예정

직주근접·교육여건·교통망 우수

구미시는 올해 5월 완료된 '구미 거의1지구 도시개발사업'의 체비지 매각을 10월부터 12월까지 순차적으로 매각한다.

금회 매각할 체비지는 단독주택용지 116필지, 근린생활시설용지 3필지를 매각할 예정이며, 체비지 평균단가는 단독주택용지 846천원/㎡, 근린생활시설 용지 1402천원/㎡ 정도다.

구미시 거의1지구 전경사진

AD

체비지 정보는 구미시청 홈페이지(분야별정보-도시/부동산-도시계획-도시개발)에서 확인할 수 있으며, 개별 물건정보는 온비드에서 확인 가능하다.

매각방식은 일반 공개경쟁입찰에 의한 최고가 낙찰이며, 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 온비드를 이용한 전자 입찰방식으로 진행된다. 입찰은 10월부터 12월까지 순차적으로 할 예정이며, 매월 셋째 주에 입찰을 진행할 계획이다.

대상지 주변 옥계초·중 및 금오공과대학교 등이 있어 교육여건이 양호하고, 인근 옥계시가지의 생활 인프라를 공유할 수 있다.

또한 국가산업단지 4단지, 확장단지와 하이테크밸리가 가까워 직주접근성이 뛰어나 공장근로자 주거지로 적합하고, 대구경북 신공항 조성에 따른 추가 인구유입도 기대된다. 구포~생곡 국도대체 우회도로, 산호대로가 거의1지구에 접해 있고, 25번, 67번 국도가 가까이 있어 주요 도로망을 원활히 이용할 수 있다.





AD

김장호 구미시장은 "거의1지구 체비지의 성공적인 매각을 통해 인구유입과 정주여건 개선 등으로 이어져 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>