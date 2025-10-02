태백시, 친환경 전기 저상버스 8대 추가 도입…교통약자 이동 편의 증진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탄소중립 실현·교통약자 이동편의 증진 기대

강원도 태백시(시장 이상호)는 탄소중립 실현과 교통약자 이동 편의 증진을 위해 지난 9월 친환경 전기 저상버스 8대를 추가 도입했다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 노후 경유버스의 운행 연한 만료에 따라 추진된 것으로, 국·도비를 포함해 대당 9000만원의 보조금이 지원됐으며, 총사업비는 7억2000만원 규모다.

시는 지난해 처음 도입한 4대에 이어 이번에 8대를 추가 확보함에 따라 영암·화성고속이 운영 중인 전체 시내버스 24대 가운데 절반인 12대가 전기 저상버스로 전환됐다.

태백시 관계자는 "시민과 태백을 찾는 방문객들에게 안전하고 쾌적한 대중교통 서비스를 제공할 수 있도록 적극 협조해주신 영암·화성고속에 감사드린다"며 "앞으로도 다양한 교통편의 확보 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





한편, 시는 내년에도 전기 저상버스 1대를 추가 도입해 시민 교통편의를 높이고, 친환경 교통체계 전환을 꾸준히 이어갈 계획이다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

