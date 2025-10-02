"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RM 담긴 프레임으로 네컷사진 촬영

사진 본 RM, "오 마이 갓. 합성?" 놀라

이재명 대통령이 방탄소년단(BTS) 멤버 RM과 함께 촬영한 듯한 네 컷 사진을 공개해 눈길을 끌었다. 실제로는 RM 얼굴이 삽입된 프레임을 활용한 사진으로, 이를 본 RM은 "합성이냐"며 놀라움을 드러냈다.

"이 대통령이 RM 옆에서 '손하트'?"…네컷사진 살펴보니

1일 이재명 대통령이 방탄소년단(BTS) RM이 담긴 프레임으로 네 컷 사진을 찍고 있다. 이 대통령 엑스

이 대통령은 1일 경기 고양 킨텍스 2전시장에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에 참석해 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서인 박진영 대중문화교류위 공동위원장 K컬처 체험존을 둘러봤다.

이 대통령과 박 위원장은 현장에 설치된 즉석사진 부스 '포토이즘'에서 RM이 등장하는 프레임을 골라 셀프 사진 촬영에 나섰다. RM의 모습이 프레임에 합성돼 마치 RM과 함께 사진을 찍는 듯한 모습을 연출할 수 있다.

박 위원장은 "RM은 여기 없지만 대통령님과 함께 사진을 찍을 수 있다"고 설명했고, 이 대통령은 "있다고 생각하고요?"라고 물었다. 이후 두 사람은 손가락 하트, 엄지 척 포즈 등을 취하며 함께 사진을 찍었다. 이 대통령이 두 손으로 하트를 만들자 박 위원장은 웃음을 터뜨리기도 했다.

"오 마이 갓, is this 합성?"…BTS RM '깜짝'

1일 이재명 대통령과 박진영 대중문화교류위 공동위원장이 방탄소년단(BTS) RM이 담긴 프레임으로 네 컷 사진을 찍고 있다. 이 대통령 엑스

이 대통령은 촬영한 네 컷 사진을 자신의 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다. 이를 확인한 RM은 팬 소통 플랫폼인 위버스에서 "오 마이 갓. is this 합성?"이라며 놀란 모습을 보였다.

대중문화교류위원회는 대통령 직속 위원회로 이번 정부 들어 신설됐다. 장관급 예우를 받는 공동위원장은 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 대표가 맡는다. 위원회는 각 부처 정책 역량을 모으고 민간의 창의성과 전문성을 접목하는 '민관 원팀 플랫폼'을 지향한다.





이 대통령은 이날 출범식에서 "정부는 우리 대중문화가 전 세계인들에게 웃음과 감동, 그리고 공감을 주는 것을 넘어서 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"며 "'지원은 하되 간섭하지 않는다'는 원칙을 철저히 지켜서 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘될 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

