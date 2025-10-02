대전시, 수인성·식품매개·호흡기 감염병 모니터링 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석연휴...비상 방역근무 가동

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 추석 연휴 기간 수인성·식품 매개·호흡기 감염병 발생에 신속히 대응하기 위해 비상 방역 근무체계를 가동한다.

이번 비상근무에는 시와 5개 자치구에서 하루 84명이 참여해 6개 반으로 편성된다. 주요 임무는 ▲수인성·식품 매개 감염병 및 설사 환자 집단발생 일일 모니터링 ▲코로나19·백일해·성홍열 등 호흡기 감염병 상황 점검 ▲특이사항 발생 시 신속 보고 및 대응 ▲보건기관 비상 연락망 유지와 상황 전파 등이다.

전국적으로 코로나19 유행이 지속되는 가운데, 대전시는 연휴 기간에도 신속한 대응체계를 유지하며 필요하면 즉시 현장에 출동해 상황을 점검할 계획이다.

자치구 보건소는 지역 내 발생 여부를 상시 확인해 현장에서 즉각 대응하고, 의료기관은 감염병 발생 사실을 신속히 신고해 조기 대응이 가능하도록 협력한다.

태준업 대전시 체육건강국장은 "추석 연휴에도 철저한 모니터링과 비상 대응 체계를 유지해 시민의 안전을 지키겠다"며 "손 씻기, 실내 환기, 기침 예절 등 일상 속 예방수칙을 실천해 코로나19 전파를 줄이고 고위험군을 보호하길 바란다"고 당부했다.





이어 "특히 어르신·면역저하자 등 고위험군은 사람이 많이 모이는 실내 행사 참여를 자제하고, 외출 시 마스크를 착용해야 한다"며 "발열·인후통·기침 등 증상이 있을 경우 지체 없이 병원을 방문해 적절한 진단과 치료를 받길 권고한다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

