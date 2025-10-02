脫엔비디아·금산분리 완화…반도체 업계, '겹호재'에 미소

오픈AI와 전방위 파트너십

'스타게이트 프로젝트' 참여

삼성·SK하이닉스 매출 기대

AI 반도체 질서 재편 가능성

AI 데이터센터 설립도 호재

정부, 금산분리 완화 검토

대규모 자금 조달 여력 확대

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 방한과 삼성전자·SK하이닉스의 전방위 파트너십 체결로 한국 반도체 업계에 복합적 호재가 동시에 열렸다는 평가가 나온다. 엔비디아에 집중돼 있던 수요 구조가 다변화될 가능성이 커졌고 정부가 반도체·AI 산업을 겨냥해 금산분리 규제 완화에 나설 뜻을 밝히면서 자금 조달의 길도 열리게 됐다.

2일 관련업계에 따르면 이번 오픈AI CEO의 방한으로 AI 전쟁의 한복판에서 우리나라가 전략적으로 유리한 고지를 선점할 기회가 됐다는 평가가 나온다. 물량이 현실화되면 삼성전자와 SK하이닉스의 매출이 급격하게 늘어날 수 있기 때문이다.

국내 반도체 기업들이 '반도체 제왕'으로 불리는 엔비디아 의존에서 벗어날 새로운 기회라는 점에서 의미가 있다는 평가다. 지금까지 글로벌 AI 시장은 엔비디아가 공급하는 GPU와 이를 뒷받침하는 HBM 수요에 좌우돼 왔고, 국내 메모리 기업들은 매출 구조가 특정 고객에 과도하게 쏠려 있다는 한계를 안고 있었다. 그러나 오픈AI가 추진하는 '스타게이트 프로젝트'에 삼성과 SK가 전략적 파트너로 참여하면서 상황이 달라졌다. AI 시대 차세대 화두로 꼽혀 온 대규모 데이터센터에 우리 기업이 본격적으로 결합하게 되면서 엔비디아 중심이던 글로벌 AI 반도체 질서가 재편될 가능성을 직접 확인한 전환점이라는 평가가 나온다.

특히 오픈AI의 AI 데이터센터는 엔비디아에 공급해 온 고대역폭메모리(HBM) 매출을 넘어설 만큼 방대한 메모리를 요구해 국내 기업들의 최대 고객 지형이 바뀔 수 있다는 관측이 나온다. 삼성·SK에 따르면 오픈AI는 스타게이트 프로젝트를 위해 웨이퍼 기준 월 90만장의 D램을 필요로 하는 것으로 알려졌다. D램은 용량이 크고 속도가 빨라 AI 데이터센터의 핵심 부품으로 꼽히며 최근 범용 수요 증가로 가격이 급등하기도 했다.

양사는 메모리 수급에 차질이 없도록 보유 인프라를 적극 활용하겠다고 밝혔다. 협력은 시스템반도체와 파운드리 등 비메모리 분야로도 확장될 수 있다. 오픈AI가 장기적으로 자체 AI 가속기 개발에 나설 경우 수요는 더 커질 수 있다. 외신에 따르면 오픈AI는 현재 엔비디아로부터 GPU를 조달하고 있으나 올트먼 CEO는 자체 생산 의지를 밝히고 있다. 그는 방한 일정을 마친 뒤 대만에서 TSMC와 만날 예정이다. 생산 물량이 늘면 삼성 파운드리가 수주 기회를 잡을 가능성도 거론된다.

정부도 올트먼 CEO와의 접견 이후 AI 산업 육성을 위해 규제 완화에 속도를 내겠다는 뜻을 분명히 했다. 김용범 대통령 정책실장은 "금산분리 규제를 완화하는 방안을 검토할 수 있다는 것이 대통령의 생각"이라고 전했다. 오픈AI와의 협력이 본격화되면서 삼성·SK 등 국내 기업들이 반도체 공장을 확대하고 투자 유치가 필요한 상황에 직면한 만큼, 금융 규제를 풀어 자금 조달 여력을 넓히겠다는 취지다. 금산분리는 산업자본이 금융기관 지분을 일정 비율 이상 보유하지 못하도록 한 장치로 사금고화와 불공정 거래를 막기 위한 제도다. 재계는 이 제도가 기업의 대규모 투자를 가로막아 왔다며 완화 필요성을 꾸준히 주장해 왔고, 이번 발언이 현실화될 경우 반도체와 AI 산업 투자 환경이 크게 달라질 수 있다는 기대감이 커지고 있다.





재계단체 관계자는 "기업 간 협력이 성사되고 그에 필요한 정부 지원이 함께 검토되면서 톱니바퀴가 잘 맞물려 돌아갔다고 본다"며 "정부 지원이 검토 단계를 넘어 반드시 성사되고 기업들도 이 협력을 계속 유지할 수 있도록 노력해야 할 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

