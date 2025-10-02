'노인의 날'…李대통령 "초고령사회, 국가가 울타리 돼 어르신 지키겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령, 페이스북 메시지 통해 밝혀

"어신신들의 건강과 행복이 중요한 국가적 과제 됐다"

"사회 중심 구성원으로 활발히 참여할 수 있도록 지원" 약속

이재명 대통령이 2일 제29회 노인의 날을 맞아 "우리나라가 65세 이상 인구 비율이 20%를 넘는 초고령 사회로 진입한 만큼, 어르신들의 건강과 행복이 무엇보다 중요한 국가적 과제가 됐다"면서 국가가 굳건한 울타리가 되겠다고 밝혔다.

연합뉴스

이 대통령은 이날 페이스북 메시지를 통해 "격동의 세월 속에서도 우리 사회의 든든한 버팀목이 돼 주신 어르신들의 노고에 경의를 표합니다"라면서 이같이 언급했다.

그러면서 이 대통령은 "어르신들께서 부단히 걸어오신 삶의 궤적들이 모여 오늘의 자랑스러운 대한민국이 존재한다"면서 "우리는 어르신들의 헌신을 기억하며, 그 존엄과 권리를 보호하고, 더불어 살아가는 사회를 구현해야 할 책임이 있다"고 강조했다.

이에 이 대통령은 국가가 울타리가 돼 사회의 중심 구성원으로 활발히 참여할 수 있도록 지원하겠다고 약속했다. 이 대통령은 "이제는 국가가 굳건한 울타리가 되어 어르신들께서 안심하고 활기찬 삶을 누리실 수 있도록 하겠다"면서 "폭넓고 세심한 정책을 마련하고, 어르신들이 사회의 중심 구성원으로서 활발히 참여하실 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 적었다.





이어 이 대통령은 "어려웠던 시절, 서로를 다독이며 한 줌의 희망조차 놓지 않고 살아오신 어르신들을 기억한다"면서 "오래도록 건강하시고 행복하시길 온 마음으로 기원한다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

