전주자연생태관, 추석 연휴 문 연다

추석 당일 제외…3~9일 운영

전주자연생태관은 추석을 맞아 방문객이 자연과 함께 풍요롭게 보낼 수 있도록 추석 당일을 제외한 추석 연휴 기간에 문을 연다고 1일 밝혔다.

전주시청 전경. 전주시 제공

전주자연생태관은 오는 3~9일 유아기후 환경 행사 '지구지킴이가 될래요'와 '추석 오색빛깔 송편만들기' 체험 등 다채로운 체험 프로그램을 운영한다.

오는 3일 운영되는 유아기후 환경행사 '지구지킴이가 될래요'에서는 지구 환경과 생태 보호를 테마로 한 체험부스와 그림 전시회가 운영된다. 또 부대행사인 환경 마술쇼와 솜사탕쇼도 마련돼 아이들이 즐겁게 지구 환경과 생태 보호의 소중함을 배울 기회를 제공한다.

4일 진행되는 '추석 오색빛깔 송편만들기 체험' 프로그램에서는 ▲게임으로 알아보는 우리 명절과 24절기 ▲천연 빛깔로 물들인 송편빚기 체험 등을 통해 아이들이 추석을 맞아 전통의 의미를 되새기고 추석 분위기를 물씬 느낄 수 있다.

이와 함께 전주자연생태관에서는 ▲반딧불이와 닥터피쉬 체험공간 ▲숲속 생태 놀이터가 상시 운영돼 방문객이 자연 생물과 직접 교감하며 자연 속에서 상상력과 창의성을 함께 키울 수 있다.

조미영 시 환경위생과장은 "추석 연휴 기간 전주자연생태관을 찾아주신 어린이와 관광객들이 다채로운 체험 행사를 통해 자연 생태와 함께하는 풍요로운 추석 연휴 되시길 바란다"고 말했다.





자세한 사항은 전주자연생태관 누리집에서 확인할 수 있다. '추석 오색빛깔 송편만들기 체험' 프로그램은 사전 모집이 모두 완료됐다.





