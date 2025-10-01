영주시, 1조2000억원 규모 청정수소 발전소 투자 성과 시민과 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영주시는 지난 30일 영주문화예술회관에서 주민 300여명이 참석한 가운데 '영주 무탄소 전원개발사업 주민설명회'를 열고 청정수소 발전소 건설 계획과 기대효과를 발표했다. 이번 설명회는 영주시와 한국동서발전㈜이 공동 주최·주관했다.

영주시는 앞서 경상북도 및 한국동서발전㈜과 총 1조2000억원 규모의 투자 양해각서를 체결하고, 2025년부터 2035년까지 11만5700㎡ 부지에 500㎿급 무탄소 청정수소 발전소와 배터리 에너지 저장시스템(BESS)을 건설할 예정이다.

이 사업을 통해 영주시는 직접 고용 250명 이상, 건설 과정 고용 유발 1만 명 등 지역 일자리 창출과 함께 △주민지원금 174억원 △지방세수 1008억원 △생산유발효과 약 2조3460억원 등 다양한 경제적 파급 효과를 기대하고 있다. 또 영주첨단베어링 국가산업단지와 연계한 에너지-제조 융합 산업클러스터 조성, 향후 AI 데이터센터 등 연관 산업 유치에도 긍정적 영향을 줄 전망이다.

영주시는 주민 의견을 적극 수렴하고 공청회 개최와 홍보물 제작, 지역경제 영향분석 및 주민 인식 조사 등을 통해 투명하고 참여적인 사업 추진을 이어갈 계획이다.





AD

유정근 영주시장 권한대행은 "이번 설명회는 청정수소 발전소 유치 성과를 시민과 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "주민 의견을 반영하며 영주가 대한민국 청정수소 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경북 영주시가 지난달 30일 영주문화예술회관에서 주민 300여명이 참석한 가운데 '영주 무탄소 전원개발사업 주민설명회'를 열고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>