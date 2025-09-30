국민 40% "통일 필요"…20대 절반 이상은 "필요없다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통일의식조사, '통일이 필요하다' 41.1%

20대 '통일불필요' 50.7%…역대 첫 과반

우리나라 국민 10명 중 4명은 여전히 통일이 필요하다고 보는 것으로 조사됐다. 반면 20대에서는 부정적 응답이 역대 첫 절반을 넘었다.

파주시 통일대교의 모습. 기사와는 무관. 아시아경제DB

서울대 통일평화연구원이 한국갤럽에 의뢰해 지난 7월21일부터 8월17일까지 만 19세 이상 성인 1200명을 대상으로 진행한 '2025 통일의식조사' 결과를 30일 공개했다.

조사에 따르면 '통일이 필요하다'는 응답은 41.1%로 지난해(36.9%)보다 4.2%포인트 상승했다. 반대로 '필요하지 않다'는 응답은 30.4%로 지난해(35.0%)와 비교해 4.6%포인트 감소했다.

전반적으로 통일 필요성에 대한 긍정 응답이 늘었지만 20대에서는 '불필요하다'는 응답이 50.7%를 기록했다. 20대에서 부정적 응답이 절반을 넘어선 것은 2007년 조사가 시작된 이래 처음이다.

통일 방식에 대해선 '여건이 성숙하기를 기다려 점진적으로 통일되는 것이 좋다'는 응답이 47.4%로 가장 많았고 '현재대로가 좋다'는 응답도 30.6%였다. 통일 가능 시기에 대해서는 '불가능하다'는 비관적 전망이 35.6%, '30년 이상 걸린다'는 응답이 28.6%였다.

대북 인식 조사에서는 협력(34.0%)과 적대(18.9%) 의식은 줄었지만 지원(17.8%)과 경계(22.9%) 의식은 늘었다. 북한 위협으로 인한 안보 불안은 56.5%로 2018년(56.3%)과 유사한 수준으로 낮아졌으나 '북한이 핵을 포기하지 않을 것'(89.7%), '인권 상황이 심각하다'(82.5%) 등 비판적 시각도 동시에 강하게 나타났다.

대북 정책과 관련해선 '평화 정착이 우선'이라는 응답이 63.1%였고 이재명 정부의 대북 정책에 만족한다는 비율은 52.0%였다. 연구원은 "북한의 통일폐기정책과 한국 정부의 대화·평화 공존 정책이 어떤 변화를 만들어내느냐에 따라 향후 통일의식이 영향을 받을 것"이라고 분석했다.

주변국 친밀도 조사에서는 미국이 76.3%로 가장 높았으나 2년 연속 하락했다. 이어 일본(11.4%), 중국(2.1%), 러시아(0.1%) 순이었다. 반대로 위협도에서는 북한(42.1%)이 가장 높았고 중국(31.0%), 러시아(11.1%), 일본(10.3%), 미국(5.5%) 순으로 나타났다.





이번 조사는 1대1 면접조사 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.8%포인트다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

