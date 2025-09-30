한국증권금융, 70주년 국제 컨퍼런스 개최…"증권업권 지원 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"한국증권금융은 정부의 모험자본 공급 확대 등에 발맞춰 국내외 영업 인프라를 확충하고 증권업권 지원을 강화하겠습니다."

김정각 한국증권금융 사장은 30일 서울 여의도 페어몬트 앰버서더 호텔에서 진행된 창립 70주년 국제 컨퍼런스에서 이같이 말했다.

그는 "디지털 금융 시대에 자본시장의 신뢰성이 무너지지 않도록 투자자 재산 보호 방안을 점검하겠다"며 ""이번 국제 컨퍼런스를 통해 한국을 비롯한 다양한 국가의 자본시장 발전사와 현안을 논의하고, 투자자 보호방안 및 제도에 대한 다양한 의견을 기대한다"고 강조했다.

이어진 축사에서 이억원 금융위원장은 "한국증권금융이 시장 환경에 맞춰 안정 기능을 확충하고 생산적 금융 동참 및 내부통제제를 강화하면서 디지털 혁신에 나서길 당부한다"며 "이 한 단계 업그레이드된 역할을 수행할 때 우리 자본시장도 더 풍성하고 안정적인 결실을 볼 수 있을 것"이라고 강조했다.

이찬진 금융감독원장도 한국증권금융이 자본시장과의 동반성장을 이끌어주길 기대한다며 "공정하고 투명한 시장 환경 조성 및 투자자 보호를 위해 본연의 책무를 다하겠다"고 말했다.

이날 컨퍼런스는 총 2개 세션과 특별강연으로 구성됐다. '투자자보호와 금융안정망의 역할과 과제', '신흥 자본시장의 성장 사례와 시사점'을 주제로 전문가 패널토론 후 특별강연을 진행했다.

첫 번째 세션은 구정한 한국금융연구원 박사가 좌장을 맡아 국내외 석학들과 글로벌 투자자 보호제도 현황을 공유하고 변화하는 환경에 따른 제도 강화 방안을 토론했다.

이나 부드-라자 뉴욕멜론은행 런던 증권금융 글로벌 총괄은 영국의 투자자 보호 제도 소개 후 제도의 미래 지향점을 공유했다. 또 스기우라 노부히코 주오대학교 경영대학원 교수는 일본 투자자 보호 시스템 및 향후 과제에 대해 소개했다. 헤멘트 샤르미 미국 증권투자자보호공사(SIPC) 법무국 부실장은 투자자보호 업무 등에 대해 발표했다.

두 번째 세션에서는 박선영 동국대 경제학과 교수가 좌장으로 국제금융기구 관계자들과 신흥국 자본시장의 발전 사례를 공유하고 증권금융 회사의 역할 등에 대해 논의했다.

세르지오 슈머클러 세계은행 연구책임자는 '저·중소득국의 기업 성장과 자본시장의 역할'을 주제로 기조 연설을 진행했다.





멜리스 E. 타보열 유럽부흥개발은행(EBRD) 경영이사 및 수잔 올슨 아시아개발은행(ADB) 부문장은 개발도상국 자본시장 성장을 위한 각 기관의 역할 및 성공 사례 등을 소개했다. 또한 에멜리 무탐바라체레 국제금융공사(IFC) 매니저는 신흥국 자본시장에서의 성장 촉진 전략으로 그린·채권 투자에 대해 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

