SK하이닉스, 닥터헬기 인계점으로 이천 축구장 부지 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK하이닉스가 경기도 이천 본사 축구장 부지를 응급환자 이송을 위한 닥터헬기 인계점으로 제공했다.

SK하이닉스가 이천시에 닥터헬기 인계점으로 제공하는 이천 본사 축구장 전경. 이천시 제공

AD

이천시는 지역 응급환자의 신속한 이송과 골든타임 확보를 위해 'SK하이닉스 축구장 부지'를 닥터헬기 인계점으로 신규 지정했다고 30일 밝혔다.

'인계점'은 구급차와 헬기 간 신속한 환자 인계를 위해 사전에 이·착륙을 허가받은 장소다.

그동안 SK하이닉스 축구장은 일반인 출입이 제한된 구역이었지만 회사 측이 사업장 일부를 개선해 개방하기로 해 인계점으로 사용하게 됐다는 것이 시의 설명이다.

이번 신규 지정으로 이천시는 총 11곳의 닥터헬기 인계점을 확보하게 됐다. 인계점은 10월 1일부터 본격적으로 운영한다.

김형환 SK하이닉스 부사장은 "사회적 책임을 다하는 기업으로서 앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 되는 활동을 지속해서 이어갈 것"이라고 말했다.





AD

김경희 이천시장은 "이번 인계점 신규 지정은 이천시와 SK하이닉스가 함께 시민의 생명선, 골든타임을 지켜낼 소중한 성과"라며 "앞으로도 유관기관과 협력해 응급의료 안전망을 더욱 튼튼히 하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>